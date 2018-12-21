Дмитрий Пристансков освобожден от должности руководителя Росимущества по его просьбе

Соответствующее распоряжение подписал премьер Медведев. На вакантное место назначен Вадим Яковенко – бывший руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве. При этом Яковенко, в отличие от Пристанскова, не будет занимать должность замглавы Минэкономразвития, — сообщает «Интерфакс».