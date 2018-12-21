Дмитрий Пристансков освобожден от должности руководителя Росимущества по его просьбе
Соответствующее распоряжение подписал премьер Медведев. На вакантное место назначен Вадим Яковенко – бывший руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве. При этом Яковенко, в отличие от Пристанскова, не будет занимать должность замглавы Минэкономразвития, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 21 декабря 2018 | 15:41
Награбил много, пора в цивилизованные страны ехать, чтобы награбленное тратить?
anemon 21 декабря 2018 | 15:57
Наверное, от Росимущества уже ничего не осталось. А полицая-следака на эту должность с какого перепугу сажать?
kvasoff 21 декабря 2018 | 16:35
Дело Чубася живе и процветает
hodak47 21 декабря 2018 | 16:49
Жалко человека! Как же теперь Росимущество без него? Растаскают гады трамповские!