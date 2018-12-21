Режиссера Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии по рекомендации лечащего врача, — сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСИН. С 14 мая по 6 октября Сенцов держал голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. По информации ФСИН, за время голодовки заключенный похудел на 12 килограммов, у него появились проблемы с печенью и почками. Из медчасти Сенцова перевели в отряд. Его рекомендовано привлекать к труду.