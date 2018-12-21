Режиссера Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии по рекомендации лечащего врача
Режиссера Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии по рекомендации лечащего врача, — сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСИН. С 14 мая по 6 октября Сенцов держал голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. По информации ФСИН, за время голодовки заключенный похудел на 12 килограммов, у него появились проблемы с печенью и почками. Из медчасти Сенцова перевели в отряд. Его рекомендовано привлекать к труду.
Комментарии3
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skuller 21 декабря 2018 | 15:56
Пусть в 2 смены варежки шьет, чтобы отбить, все что на него потратили из бюджета.
hodak47 21 декабря 2018 | 16:45
skuller: Твоим детям не хватает варежек? Давай адрес - пришлю!
hodak47 21 декабря 2018 | 16:22
Если тюремный врач рекомендует,то Тюремная медицина - лучшая в мире...