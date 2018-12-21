Росгвардия намерена подать в суд на РБК

Ведомство считает недостоверной информацию в двух материалах издания о поставках продовольствия в Росгвардию.

В РБК пока не располагают судебными документами. После получения юристы будут рассматривать их обоснованность, — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев. Он добавил, что по закону о СМИ РБК несет ответственность за свои публикации.