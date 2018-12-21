Росгвардия намерена подать в суд на РБК
Ведомство считает недостоверной информацию в двух материалах издания о поставках продовольствия в Росгвардию.
В РБК пока не располагают судебными документами. После получения юристы будут рассматривать их обоснованность, — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев. Он добавил, что по закону о СМИ РБК несет ответственность за свои публикации.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 21 декабря 2018 | 15:44
...вороватый слесарь-водопроводчик негодуэ....
bratec_kot_voskrese 21 декабря 2018 | 15:46
Капуста стоила на рубль дешевле?
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 15:57
bratec_kot_voskrese: Приведенные в статье данные о закупке капусты по рупь пиздисят не соответствуют действительности !!!! На ценнике ясно читается - трешник !!!
ura_123 21 декабря 2018 | 16:07
А на ФСБ и Счётную палату росгвардейцы кардинала не собираются в суд подавать?
sadda 21 декабря 2018 | 16:09
Не сомневаюсь что путинский суд защитит честь путинских ворюг.
hodak47 21 декабря 2018 | 16:18
Неужели вся росгвардия намерена подать в суд?Тогда звиздец всем судам...
timber_head 21 декабря 2018 | 16:22
"по закону о СМИ РБК несет ответственность за свои публикации"
Шо Вы говорите... А по УК РФ росгвардейцы несут ответственность за свою преступную деятельность, как на ниве хищений и крышеваний, так и на ниве избиений и оскорблений. И когда их в суд поведут, интересуюсь спросить?
sparky 21 декабря 2018 | 16:24
Как же Росгвардия иск подаст? Опыт показал, что у Золотова даже юристы безграмотные, наверное и они по знакомству звание юристов получали.
poto_leg 21 декабря 2018 | 16:33
Шапито.
sasass 21 декабря 2018 | 16:40
Почему бы не подать , когда опричники прекрасно знают , что в суде тоже опричники сидят..