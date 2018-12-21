Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 2 годам условно создателя паблика «Мужское государство» в ВК Владислава Позднякова
Суд в Нижнем Новгороде приговорил к двум годам условно создателя паблика «Мужское государство» в ВК Владислава Позднякова. Он признан виновным в возбуждении ненависти к женщинам, — сообщает «Медиазона». «Мужское государство» – закрытая группа, которая насчитывает более 150 тысяч подписчиков. В Хабаровске четверых сторонников группы судят по обвинению в экстремизме. В этом деле, как и в деле Нового величия, фигурирует внедренный агент из спецслужб, — отмечает издание «Медуза».
Комментарии10
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alger 21 декабря 2018 | 15:40
таки не понял - в излишнем возбуждении или ненависти
roman_i_olga 21 декабря 2018 | 15:46
alger: тем временем нефть 52. дай бог больше никогда не поднимется
danko_wudra 21 декабря 2018 | 15:53
roman_i_olga: шоб ты пил её днями.
alger 21 декабря 2018 | 16:06
roman_i_olga: поднимется иначе Техас будет голосовать против Траmпа
koshkaedu 21 декабря 2018 | 15:45
Назвал бы "Мужское достоинство", получил бы 15 суток за матерщину.
olegleon 21 декабря 2018 | 15:49
вот судам и следствию заняться то нечем!
diadenka 21 декабря 2018 | 15:51
Извините, но ненависть к женщинам - это неотъемлемое право мужчин! По крайней мере некоторых. По крайней мере к некоторым. И наоборот...
kreamssdick 21 декабря 2018 | 15:56
Феминизм уничтожит цивилизацию.
oneoretwo 21 декабря 2018 | 16:05
...в стране полно чисто женских журналов и проч., и что, будете судить за разжигание против мужчин ? ...осподи, вас уже и дебилами то назвать нельзя...
alshatrs 21 декабря 2018 | 16:11
А почему у нас людей судят избирательно судит за возбуждение ненависти. Почитайте обращение Путина по поводу пенсионной реформы там прямым текстом сказано о дискриминации мужчин и никто слова не скажет. У меня даже жена это заметила.