Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 2 годам условно создателя паблика «Мужское государство» в ВК Владислава Позднякова

Суд в Нижнем Новгороде приговорил к двум годам условно создателя паблика «Мужское государство» в ВК Владислава Позднякова. Он признан виновным в возбуждении ненависти к женщинам, — сообщает «Медиазона». «Мужское государство» – закрытая группа, которая насчитывает более 150 тысяч подписчиков. В Хабаровске четверых сторонников группы судят по обвинению в экстремизме. В этом деле, как и в деле Нового величия, фигурирует внедренный агент из спецслужб, — отмечает издание «Медуза».