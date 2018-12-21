Пономарев: перед освобождением насильно перевезли в ОВД по Мещанскому району под предлогом судебного заседания

Л.Пономарев отметил, что к нему утром трижды заходил начальник спецприемника и заявлял о необходимости поехать в суд, однако отказывался предъявить подтверждающие это документы. Затем он привел полицейского, и под предлогом осмотра вещей они заставили правозащитника взять сумки и увели его самого в машину.

«Посмотрели мои вещи и сказали: «пройдемте». Я им сказал, что я никуда не выйду, только в 10 часов, как полагается. Если только вы не будете применять силу. И тут этот человек берет меня под руку и немного тянет. Я сказал, что они начали применять против меня силу, я буду это обжаловать. Пошел за ними, и они посадили меня в полицейскую машину и повезли в ОВД Мещанское», — сказал Л.Пономарев.

По его словам, после прибытия в ОВД ему отдали документы и вещи и отпустили, отказавшись отвезти обратно или доставить до дома.

«Меня выбросили буквально на улицу. У меня было в руках пять сумок, нельзя сказать, что слишком легкие. На улице с сумками я выглядел не очень приглядно. Я с полным уважением отношусь к людям без определенного места жительства, что в обиходе называется «бомж», знаю, что там много несчастных и пострадавших. Когда меня выкинули из ОВД, я выглядел именно так», — добавил Л.Пономарев.

Правозащитник отметил, что в настоящий момент находится дома и планирует ехать на работу.

Л.Пономарев подчеркнул, что планирует подать кассационную жалобу, поскольку считает возбуждение дела против него незаконным. Однако он добавил, что «увлекаться» судебными процессами не планирует, так как у него много других дел, прежде всего связанных с процессами по делам «Сети» и «Нового величия».

Ранее Л.Пономарева арестовали на 16 суток за пост в соцсетях о несогласованной акции.