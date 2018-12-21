Росгвардия подала в суд на РБК из-за материалов о завышении закупочных цен на продукты
В ведомстве утверждают, что журналисты допустили «целый ряд грубых неточностей».
«Росгвардия будет добиваться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации», — заявил представитель ведомства в разговоре с ТАСС. При этом не уточнил, в какой суд собираются подать иск и каковы будут требования.
Недовольство росгвардейцев вызвали два материала, вышедших в РБК 10 и 13 декабря. В первом утверждалось, что военная прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют мясокомбинат «Дружба народов», который является единым поставщиком продовольствия Росгвардии. Его заподозрили в продаже продуктов по завышенным ценам. Во втором материале говорилось, что сама Росгвардия начала внутреннее расследование.
В ведомстве утверждают, что никакой проверки они не проводят, а с коррупцией борются на постоянной основе. Кроме того, представители Росгвардии говорят, что завышения цен при госзакупках не было – напротив, есть факты поставок продуктового фальсификата по заведомо заниженной стоимости.
В августе о поставках Росгвардии продуктов по неоправданно высокой цене сообщил политик Алексей Навальный. Глава ведомства Виктор Золотов подал к нему иск, но суд оставил заявление без движения.
Комментарии14
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kottigr1 21 декабря 2018 | 15:11
Данные Госзакупки, а подают иск на "РБК" .. Им там фуражки последние извилины подтерли ?
danko1 21 декабря 2018 | 15:16
kottigr1: Они бы еще на ФСБ и ФАС, которые проверку проводят, подали в суд.
Да и как можно отрицать очевидные факты? Если только задним числом документацию не подделать.
vezdehod1 21 декабря 2018 | 15:38
Так и должно быть - Басманый суд "справедливо" разрешит этот спор и сурово накажет наглецов.
vikwlad 21 декабря 2018 | 15:30
"есть факты продуктового фальсификата по заведомо заниженной стоимости"
Значит то, что продаётся в продуктовых магазинах по ценам в три раза ниже, чем оптовые закупки Золотова, - это заведомый фальсификат? Тогда куда смотрит прокуратура и всякие там Роснадзоры? Сажать надо фальсификаторов. Или всё-таки Золотова посадить?
tetriz 21 декабря 2018 | 15:32
kottigr1: На ФБК а не РБК.
Это на Эхе дебилка новости набирает.
ostapba 21 декабря 2018 | 15:13
Сок был из белого перца...а написали из красного.
Да и помидоры были не турецкие а черри даже!!
yralez 21 декабря 2018 | 15:14
Жандармерия лавочников за капусту бьется........выигрыш обеспечен.
Её поле.
drillerthriller 21 декабря 2018 | 15:15
Ждём расследования о махинациях на закупках корма для пригожинской скотобазы. Интересно, кто будет подавать в суд?
gregor 21 декабря 2018 | 15:16
Интересно ,кто выиграет Путинский суд , воры или те ,кто разоблачает воров ?
Вы как думаете ,обворованные 86 % одобрямсов ?
dvdd 21 декабря 2018 | 15:16
Больше безумия! Больше! Надеюсь, этот иск без ошибок подготовили?
plidurok Андрей Филимонов 21 декабря 2018 | 15:21
"В ведомстве утверждают, что никакой проверки они не проводят ..."
А зачем, вдруг воров найдут?
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 15:22
В заявлении "всю капусту сожрали сволочи" содержится, как минимум, одна кастрюля грубых неточностей, снесенных поваром директору.
vladimirgornitsky 21 декабря 2018 | 15:34
Интересно, что они имеют в виду под "неточностями"? Что они украли больше или меньше?
blindpew_33 21 декабря 2018 | 15:37
несчастненькие чмошники.
Готовы подавать в суд на кого угодно, хоть на столбы или заборы, но на ФСБ - зассут. :-)