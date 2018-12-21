Росгвардия подала в суд на РБК из-за материалов о завышении закупочных цен на продукты

В ведомстве утверждают, что журналисты допустили «целый ряд грубых неточностей».

«Росгвардия будет добиваться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации», — заявил представитель ведомства в разговоре с ТАСС. При этом не уточнил, в какой суд собираются подать иск и каковы будут требования.

Недовольство росгвардейцев вызвали два материала, вышедших в РБК 10 и 13 декабря. В первом утверждалось, что военная прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют мясокомбинат «Дружба народов», который является единым поставщиком продовольствия Росгвардии. Его заподозрили в продаже продуктов по завышенным ценам. Во втором материале говорилось, что сама Росгвардия начала внутреннее расследование.

В ведомстве утверждают, что никакой проверки они не проводят, а с коррупцией борются на постоянной основе. Кроме того, представители Росгвардии говорят, что завышения цен при госзакупках не было – напротив, есть факты поставок продуктового фальсификата по заведомо заниженной стоимости.

В августе о поставках Росгвардии продуктов по неоправданно высокой цене сообщил политик Алексей Навальный. Глава ведомства Виктор Золотов подал к нему иск, но суд оставил заявление без движения.