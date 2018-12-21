В Африке задержан предполагаемый заказчик убийства журналистов французского издания Charlie Hebdo

Нападение на редакцию было совершено в 2015 году, тогда погибло 12 человек.

36-летнего Петера Шерифа, находившегося в международном розыске, задержали в африканском государстве Джибути. Его в скором времени должны экстрадировать во Францию. По данным газеты Figaro, уроженца Парижа, также известного под псевдонимом Абу Хамза, подозревают в финансировании подготовки к нападению на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo. Он был близко знаком с братьями Куаши – исполнителями преступления. Именно Шериф привел их в Йемен, в тренировочный лагерь запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида», где завербованных французских исламистов готовили к вооруженным нападениям в Европе. Напомню, что братья Куаши совершили теракт в редакции Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года из-за публикации в журнале карикатур на пророка Мухахмеда. Спустя два дня они были убиты французскими антитеррористическими службами.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка Аль-Каида*. Также сообщалось, что о причастности к теракту заявляли боевики «Исламского государства*. *Обе организации запрещены в России.