В Африке задержан предполагаемый заказчик убийства журналистов французского издания Charlie Hebdo
Нападение на редакцию было совершено в 2015 году, тогда погибло 12 человек.
36-летнего Петера Шерифа, находившегося в международном розыске, задержали в африканском государстве Джибути. Его в скором времени должны экстрадировать во Францию. По данным газеты Figaro, уроженца Парижа, также известного под псевдонимом Абу Хамза, подозревают в финансировании подготовки к нападению на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo. Он был близко знаком с братьями Куаши – исполнителями преступления. Именно Шериф привел их в Йемен, в тренировочный лагерь запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида», где завербованных французских исламистов готовили к вооруженным нападениям в Европе. Напомню, что братья Куаши совершили теракт в редакции Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года из-за публикации в журнале карикатур на пророка Мухахмеда. Спустя два дня они были убиты французскими антитеррористическими службами.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка Аль-Каида*. Также сообщалось, что о причастности к теракту заявляли боевики «Исламского государства*. *Обе организации запрещены в России.
Комментарии4
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naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 15:20
Если это действительно ОН, то следует ему выдать премию мира, нобелевку (любую) и поставить памятник прижизненный прямо перед входом в офис Ебдо... а, да - и сквер назвать его именем перед французским посольством!
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 15:29
naebabchenka_drysch:
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drillerthriller 21 декабря 2018 | 15:35
naebabchenka_drysch: naebabchenka_drysch:
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sagen 21 декабря 2018 | 15:36
naebabchenka_drysch: Так могли бы повезти и Пригожина. Но так как мы не хотим, чтобы как во Франции, будет как в Ливии.