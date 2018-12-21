Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста
Правда, его выпустили не из спецприемника №1, где он отбывал наказание, а из ОВД «Мещанское». Как рассказал сам Пономарев, его насильно перевезли в ОВД и ровно в 10 утра с сумками вышвырнули на улицу. Правозащитник возмущен действиями полиции и намерен обратиться в суд.
Информация об обстоятельствах освобождения Пономарева нуждается в проверке, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Стоит напомнить, что Пономарев отбывал наказание за репост. Сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и Нового величия. Суд первой инстанции назначил 77-летнему Пономареву 25 суток ареста, однако позже Мосгорсуд сократил срок до 16 суток.
14:21
Комментарии8
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danko1 21 декабря 2018 | 15:13
Правозащитник вышел на свободу, а права человека по-прежнему под арестом.
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 15:15
Обратно на нары пономаря - за то, что морда больно хитрая и кривая.
yralez 21 декабря 2018 | 15:16
А посадившие его уроды так и остались хозяевами зоны.
abuvggrobu 21 декабря 2018 | 15:21
Ну вышел и вышел.. Пусть наслаждается свежим воздухом, о котором он так страдал и встречами с такими же мерзкими негодяями и негодяйками, как он сам. Чир ему опять не нравится-то ? Что кортеж ему к моменту освобождения не предоставили ?..
epynda 21 декабря 2018 | 15:27
Очень хотелось бы узнать имена хотя бы двух - трёх человек, кого успешно защитил 77-летний Пономарёв.....
Судя по многочисленным публикациям, правозащитники, не могут защитить даже себя....
Как же они могут защитить кого-нибудь другого...???
Защитить от КОГО... или от ЧЕГО ...???
izchulana 21 декабря 2018 | 15:48
epynda: Им ниче не надо защищать. У них коронация такая, насрать, сесть в тюрьму, причем неважно на день или на 10 лет, и ты можешь назяваться как угодно, правозащитником, политиком, если посмотреть на нашего лехаима навального.. журналистом, ну и т.д.
sborisych 21 декабря 2018 | 15:28
Информация об обстоятельствах освобождения Пономарева нуждается в проверке, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Ай, Митя, похоже ты совсем иссяк- как запиленная пластинка...
izchulana 21 декабря 2018 | 15:33
С подсрачником, вышвырнули то? По- отечески так.