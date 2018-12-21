Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста

Правда, его выпустили не из спецприемника №1, где он отбывал наказание, а из ОВД «Мещанское». Как рассказал сам Пономарев, его насильно перевезли в ОВД и ровно в 10 утра с сумками вышвырнули на улицу. Правозащитник возмущен действиями полиции и намерен обратиться в суд.

Информация об обстоятельствах освобождения Пономарева нуждается в проверке, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что Пономарев отбывал наказание за репост. Сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дела Сети и Нового величия. Суд первой инстанции назначил 77-летнему Пономареву 25 суток ареста, однако позже Мосгорсуд сократил срок до 16 суток.



14:21