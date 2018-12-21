Анну Павликову, одну из обвиняемых по делу Нового величия, направили на плановую госпитализацию
Как рассказала Медиазоне адвокат Ольга Карлова. По ее словам, защита добивалась этого долго и упорно. Госпитализировать Павликову отказывались из-за браслетов ФСИН, который девушке надели на время домашнего ареста. Теперь этот браслет с обвиняемой сняли. Павликову и еще 9 фигурантов этого дела задержали в середине марта. Сейчас четверо обвиняемых остаются в СИЗО, а шестеро, в том числе и Павликова, под домашним арестом. Фигуранты дела не признают себя виновными в создании экстремистского сообщества. Они утверждают, что одной из главных ролей в создании Нового величия сыграл информатор спецслужб.
Комментарии6
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creta 21 декабря 2018 | 14:51
Когда этим всем павликовым будут давать реальные сроки? Эх, Владимир Владимирович, мягкий Вы человек. Иосиф Виссарионович уже давно бы всю эту шваль в лагерях сгноил.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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mogilev_ 21 декабря 2018 | 15:31
creta: А следом и информаторов, и сильно рьяно сочувствующих. Вместе двуручной полой тайгу пилили бы и стукачи и жертвы...
sagen 21 декабря 2018 | 15:33
creta: Кто знает, вдруг мы имеем дело с будущей Землячкой, которая лично шлепнет из нагана кое-кого из нынешних, возможно в этом списке будете и вы.
ugas 21 декабря 2018 | 15:44
creta: Ничего, мразь, скоро и тебе достанется!
abuvggrobu 21 декабря 2018 | 15:23
Ну направили и направили.. В чем новость-то ? Пусть радуется пока, что подлечат перед предстоящей отсидкой..