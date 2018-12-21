Анну Павликову, одну из обвиняемых по делу Нового величия, направили на плановую госпитализацию

Как рассказала Медиазоне адвокат Ольга Карлова. По ее словам, защита добивалась этого долго и упорно. Госпитализировать Павликову отказывались из-за браслетов ФСИН, который девушке надели на время домашнего ареста. Теперь этот браслет с обвиняемой сняли. Павликову и еще 9 фигурантов этого дела задержали в середине марта. Сейчас четверо обвиняемых остаются в СИЗО, а шестеро, в том числе и Павликова, под домашним арестом. Фигуранты дела не признают себя виновными в создании экстремистского сообщества. Они утверждают, что одной из главных ролей в создании Нового величия сыграл информатор спецслужб.