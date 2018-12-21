Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о нарушениях при поставках продовольствия ведомства
Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о нарушениях при поставках продовольствия ведомства мясокомбинатом Дружба народов. В Росгвардии подчеркивают, что эта публикация недостоверна, цитирую: «в публикации допущен целый ряд грубых неточностей, из-за чего ситуация с государственными закупками была представлена общественности в абсолютно искаженном виде».
Комментарии22
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glotze7 21 декабря 2018 | 14:39
До чего же путинская власть мелочно-паскудна. Такое ощущение, что у власти не властелин, а злобный завистливый старикашка, у которого давно уже не стоит.
vsevolodsamara 21 декабря 2018 | 14:41
С начала на дуэль, а потом в суд, или наоборот?
bob_kennedy 21 декабря 2018 | 14:47
=допущен целый ряд грубых неточностей=
А разве неточности могут поменять суть произошедшего?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:54
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nadiama 21 декабря 2018 | 14:56
bob_kennedy: ага )) "грубая неточность" - это же полный оксюморон!! )) Неточность может быть небольшой , несущественной.. а грубой может быть только полная ложь )) Тьфу..... одним словом
matsuvi 21 декабря 2018 | 15:09
bob_kennedy: Просто капусту покупали по 45,67, а эти преступники написали по 45. Я так думаю.
amarnsky 21 декабря 2018 | 14:47
vsevolodsamara: Это бой нанайских мальчиков...
zapadnay 21 декабря 2018 | 14:52
Претензии по неточностям? А в целом все соответствует действительности?
danko1 21 декабря 2018 | 14:57
zapadnay: Да и неточности эти только по заявлениям Росгвардии.
Видно, срочно переделывают документы, забыв, что интернет всё помнит.
anemon 21 декабря 2018 | 14:39
Накладные, договоры сфальсифицируют? Так скриншоты уже видели!
kottigr1 21 декабря 2018 | 14:45
anemon: Данные были взяты с сайта Госзакупки. Может Росгвардии имеет смысл подать в суд на Госзакупку ?
mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 14:39
Видимо, не вся нацгвардия подаст в суд, а только руководство, которое и занималось махинациями с поставками, наживаясь на придурках-подчинённых?
jurmak 21 декабря 2018 | 15:04
mikhail_spb_: а при чём тут подчинённые. Наживались они на бюджете. Так что ещё вопрос, кто здесь придурки
vadimp 21 декабря 2018 | 15:21
jurmak: "Наживались они на бюджете."
- Типа в нацгвардии подоходный не платят?
- Да и аппетит приходит во время еды - раз даже щас качество некоторых продуктов снизили, чего ожидать далее?
prishvin 21 декабря 2018 | 14:52
Не уж-то спёртое делили поровну, раз вся гвардия обиделась ?
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 14:53
"Неточности", вероятно, заключаются в том, что капуста была не золотая, а платиновая.
piter_ug 21 декабря 2018 | 14:58
//допущен целый ряд грубых неточностей//
Словосочетание «Целый ряд» ни о чем не говорит.
А может не целый, а прерывистый, или эпизодический, или неполный ряд.
С такими формулировками иск можно отклонять.
aleks50 Алексей Клубников 21 декабря 2018 | 15:06
У этой гвардии есть фамилия, да на столько озолотившаяся, что и в сказках не найти, только под крышей путина.
decabrist 21 декабря 2018 | 15:08
Фсе вы врети - это были не помидоры, а томаты!
ramses333 21 декабря 2018 | 15:10
Слушайте, грамотеи из Росгвардии, что значит "...в абсолютно искаженном виде"? "В искаженном" - значит, с искажениями - т.е. в целом верно, но с искажениями. Не сочетается со словом "абсолютно". У вас хорошо получается только дубинками махать.
ramses333 21 декабря 2018 | 15:15
ramses333: Насчет другого оксюморона - "грубых неточностей" выше сказали. Два похожих случая безграмотности в коротком тексте - это надо было постараться. Но не головой - противоположным местом.
drillerthriller 21 декабря 2018 | 15:10
Ждём расследования о махинациях на закупках корма для пригожинской скотобазы.