Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о нарушениях при поставках продовольствия ведомства мясокомбинатом Дружба народов. В Росгвардии подчеркивают, что эта публикация недостоверна, цитирую: «в публикации допущен целый ряд грубых неточностей, из-за чего ситуация с государственными закупками была представлена общественности в абсолютно искаженном виде».