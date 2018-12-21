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14:33, 21 декабря 2018

Власти Чечни назвали «частью массированной информационной атаки» доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека республики

Ее цель – «создать в глазах мирового сообщества видимость отсутствия демократии в регионе и свободы СМИ», — сказал Интерфаксу пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
Специальная экспертная группа ОБСЕ призвала российские власти расследовать нарушение прав человека в Чечне. Речь идет о пытках, притеснении представителей ЛГБТ-сообщества, внесудебных казнях и многом другом.
Кремль знает о докладе ОБСЕ, но не может согласиться со многими аспектами, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, доклад еще предстоит проанализировать.

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Комментарии

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sg115 21 декабря 2018 | 14:45

Обеснятина на корню куплена Кремлем. Иначе трудно объяснить тот факт, что они пытаются задобрить Чечню говоря, что у тех не соблюдают права .. пидорасов..
ЗЫ Бляь, нет слов .. Когда больницу чехи брали в заложники, эти же пидорасы назыли их борцами за свободу... Хорошо. Тогда борцы и те, кто ивропейчикам на груховичках по животикам ездит.. Ну так ведь?

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:52



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sekretniy_fizik 21 декабря 2018 | 15:19

Походу, в ОБСЕ начитались бреда "Новогазетчиков". Сколько уже эти горе-журналисты ищут в Чечне пидорков, замученных и запытаных Кадыровым до смерти? Года два поди? Да все никак найти не могут, хотя бы одного. Поражает уровень дебилизма, царящий сейчас в ОБСЕ. Покруче эховского будет, пожалуй.

kuchumka 21 декабря 2018 | 15:35

sekretniy_fizik: да полно их там, горные традиции тому способствуют, на стороне женщину не найдешь, а хочется сильно, вот они или копытных животных или друг друга и шпилят и фактов тому полно и началось это очень давно.

zapadnay 21 декабря 2018 | 15:24

Доклад представлен общественности. Согласны - не согласны, что это меняет?

drillerthriller 21 декабря 2018 | 14:46

#ржунимагу.

rom8883 21 декабря 2018 | 14:53

Избили. Убили. Наказать надо! Нет, говорит Песков. Давайте анализировать.

yralez 21 декабря 2018 | 15:08

Султан Рамдырович отразит атаку 20-тысячной гвардией российско-бюджетных нукеров.

vadimp 21 декабря 2018 | 15:34

:) нравиться мне откровенность властей. "Атака"!
Конечно атака! А как, ежели нарушаешь права людей?

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