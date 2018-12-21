Суд в Муроме Владимирской области приговорил к 20 месяцам ограничения свободы местного жителя Владимира Морозова
Он признан виновным в хакерстве. Как установил суд, в январе 2017-го года Морозов с помощью вредоносного ПО получил доступ к серверам государственной интегрированной системы телекоммуникации одного из российских регионов, после чего использовал их для майнинга криптовалют, — сообщает издание Медуза.
Комментарии1
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vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:52
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