Суд в Муроме Владимирской области приговорил к 20 месяцам ограничения свободы местного жителя Владимира Морозова

Он признан виновным в хакерстве. Как установил суд, в январе 2017-го года Морозов с помощью вредоносного ПО получил доступ к серверам государственной интегрированной системы телекоммуникации одного из российских регионов, после чего использовал их для майнинга криптовалют, — сообщает издание Медуза.