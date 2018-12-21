Транспортная прокуратура потребовала от авиакомпании «Победа» отменить платную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах. Исковое заявление направлено в суд. «Победа» ввела этот сбор в размере 25 евро в начале зимы. В авиакомпании заявили, что вынуждены пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. При этом онлайн-регистрация на сайте авиакомпании оставалась бесплатной, — сообщает Интерфакс.