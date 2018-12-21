Транспортная прокуратура потребовала от авиакомпании «Победа» отменить платную регистрацию на рейсы
Транспортная прокуратура потребовала от авиакомпании «Победа» отменить платную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах. Исковое заявление направлено в суд. «Победа» ввела этот сбор в размере 25 евро в начале зимы. В авиакомпании заявили, что вынуждены пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. При этом онлайн-регистрация на сайте авиакомпании оставалась бесплатной, — сообщает Интерфакс.
Комментарии2
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rom8883 21 декабря 2018 | 14:45
чтобы не позориться перед иностранцами. У себя можно.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:53
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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