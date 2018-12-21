Следователи отпустили под подписку о невыезде гендиректора хлебозавода Черкизово Яна Соловьева
Он один из фигурантов дела о невыплате зарплаты работникам, — сообщили Интерфаксу в Следственном комитете. По данным СК, задолженность превысила 10 миллионов рублей. Предприятие продолжает выплачивать деньги работникам.
Комментарии6
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timbuktu 21 декабря 2018 | 14:44
ежу понятно.что не выплачивать небольшую зарплату работягам - это сущий пустяк по сравнению с репостированием неприятных для власти материалов!
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:53
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vilingrad 21 декабря 2018 | 15:00
Сколько нолей на подписке?
alex_melnikov Алексей Мельников 21 декабря 2018 | 15:06
Почему не отпустить?
Свой человек - зарплату каким-то там пекарям не платил месяцами.
Не Малорбродский из склепанного "дела 7-й студии", которого месяцами вытаскивали из СИЗО.
mas_mas 21 декабря 2018 | 15:11
Собственно, он и "нашёлся" после договоренности о подписке )))
compare 21 декабря 2018 | 15:31
не могли там,заодно,к "яну"добавить "вована"? фамилия уже "готовая"?))