В Махачкале в номере гостиницы «Приморская» найден мертвым советник премьер-министра Дагестана Андрей Афонин
Об этом РИА «Дербент» сообщил источник в дагестанском правительстве. Возможная причина смерти – проблемы с сердцем. 47-летний Афонин был назначен помощником премьер-министра весной этого года.
Комментарии9
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rom8883 21 декабря 2018 | 14:43
Он жил в гостинице?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:54
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kottigr1 21 декабря 2018 | 15:01
rom8883: "Сами мы простые туристы. Занимаемся фитнесом. Приехали посмотреть дагестанские мечети.. Потом промочили ноги.."
mahnozlukka 21 декабря 2018 | 15:06
rom8883: Он жил
vilingrad 21 декабря 2018 | 14:55
советник премьер-министра Дагестана «
Звучит как солидно, почти президент РФ:)
Чё он там- с любовником неудачно встречался или дорожка беговая слишком длинная оказалась- не осилил? Или шоу Петрова-Баширова в городе?
Эта страна- большая куча дерьма.
ostapba 21 декабря 2018 | 14:59
На что Чуркин был физически вынослив..
А бумажным листом от Януковича пришлепнуло.
До гробовой доски даже..
yralez 21 декабря 2018 | 15:04
А так радовался, когда назначили в Дагестан, такие возможности !
Застрял кусок в горле.
ankir 21 декабря 2018 | 15:12
перепил наврно
drillerthriller 21 декабря 2018 | 15:20
ankir: духов с флакончика?