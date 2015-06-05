"МВД предлагает расширить полномочия полицейских"

Им хотят дать больше оснований для личного досмотра, проникновения в жилые помещения и даже вскрытия автомобилей. Так силовое ведомство хочет поправить закон «О полиции».

Досмотреть полицейские в случае принятия поправок смогут фактически любого человека. Если они заподозрят его в краже. И решат что при нём находится похищенное. Сейчас закон разрешает проводить досмотр если у граждан есть при себе оружие, патроны, взрывчатка, наркотики, психотропные, ядовитые или радиоактивные вещества. Ещё одно предложение ведомства Колокольцева – разрешить досмотр цитата «в границах отдельных территорий» для того чтобы не дать возможности пронести или провезти запрещённые предметы. Какие именно территории в законопроекте не уточняется. Силовикам предлагают разрешить вскрывать автомобили в том случае, если в машине, по их мнению, закрылось цитирую законопроект «лицо, совершившее или совершающее преступление». Автомобиль вскроют, если людям там угрожает опасность. Или в машине ребёнок без присмотра, а также человек, которому нужна помощь медиков. Полицейские также получат полномочия проникать в квартиры и другие жилые помещения, на земельные участки и территории для задержания тех, чьи действия силовикам покажутся противозаконными. Впрочем, такой пункт уже есть в нынешнем законе о полиции, но теперь он прописан, как уверяют силовики более подробно.

Когда документ внесут в Госдуму пока неизвестно.