МВД предлагает расширить полномочия полицейских
Им хотят дать больше оснований для личного досмотра, проникновения в жилые помещения и даже вскрытия автомобилей. Так силовое ведомство хочет поправить закон «О полиции».
Досмотреть полицейские в случае принятия поправок смогут фактически любого человека. Если они заподозрят его в краже. И решат что при нём находится похищенное. Сейчас закон разрешает проводить досмотр если у граждан есть при себе оружие, патроны, взрывчатка, наркотики, психотропные, ядовитые или радиоактивные вещества. Ещё одно предложение ведомства Колокольцева – разрешить досмотр цитата «в границах отдельных территорий» для того чтобы не дать возможности пронести или провезти запрещённые предметы. Какие именно территории в законопроекте не уточняется. Силовикам предлагают разрешить вскрывать автомобили в том случае, если в машине, по их мнению, закрылось цитирую законопроект «лицо, совершившее или совершающее преступление». Автомобиль вскроют, если людям там угрожает опасность. Или в машине ребёнок без присмотра, а также человек, которому нужна помощь медиков. Полицейские также получат полномочия проникать в квартиры и другие жилые помещения, на земельные участки и территории для задержания тех, чьи действия силовикам покажутся противозаконными. Впрочем, такой пункт уже есть в нынешнем законе о полиции, но теперь он прописан, как уверяют силовики более подробно.
Когда документ внесут в Госдуму пока неизвестно.
Комментарии15
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noxepy_88 21 декабря 2018 | 14:13
Надо чтобы как в Америке, чуть что - обойма в голову. Это не ирония, я серьёзно.
jasst3r 21 декабря 2018 | 14:16
noxepy_88: только в том случае, если его опробуют на тебе сначала
astet 21 декабря 2018 | 14:19
jasst3r: Когда Колокольцев озвучит наконец
свою главную мечту -
узаконить сбор полицейскими
подати со всех торговцев в России?
gordy 21 декабря 2018 | 14:21
"МВД предлагает расширить полномочия полицейских"
Чтобы делали всё, что захочется?
alena01 21 декабря 2018 | 14:23
noxepy_88:
Ну да... А то в России все бутылками из-под шампанского убивают...
Варвары...
danko1 21 декабря 2018 | 14:15
Теперь у бандитов в погонах будут законные основания проникать в любую квартиру, грабить деньги и драгоценности, подкидывать наркотики и оружие для возбуждения уголовных дел или для получения взятки, чтобы уголовное дело не заводить.
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 14:17
Сознательные граждане поддержут: А ищите наше награбленное у нас, у себя же дурак искать не будет.
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 14:30
platonnekafrin: Началось наступление на фундаментальные права человека такие, как, например, неприкосновенность жилища. Представьте себе, что любой полицейский может вас унизить обыском и личным досмотром, если он этого пожелает. Это просто отвратительно!
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 14:42
seryj_wolk: С учетом того, что все маньяки станут теперь полицейскими, а нормальные полицейкие станут маньяками, перспектива, прямо скажем, не веселая.
kottigr1 21 декабря 2018 | 14:17
Путинские опричники.. Назад, в будущее !
natalia2108 21 декабря 2018 | 14:32
Можно представить тот хаос, который наступит, если "законным" образом одна часть людей превратится в "высшую" касту, которой дозволено всё. Ну, это будет примерно, как стаю волков пустить в отару овец. Человек, это же тоже зверь, причём, самый опасный, этого нельзя забывать.
askol2016 21 декабря 2018 | 14:39
Зачем ментам замки ломать? Просто надо прописать в законе, что каждый собственник жилища и авто должен сдать в местное отделение полиции запасные ключи на хранение. Путь менты пользуются! Захотелось, например, вискаря к обеду, а на кармане денег нет, зашел в ближайший дом, отоварился бабками и проблема решена
natalia2108 21 декабря 2018 | 14:51
askol2016:Не наивничайте, дело не закончится вискарём, Он просто врежет свой замок в Вашу квартиру и Вы окажетесь или в тюрьме, или, если повезёт, то просто на улице. Знаете, сколько "людей" в погонах доносами решили свой квартирный вопрос в сталинские времена- полно. Ничего нового ,всё уже когда-то с кем-то было. Кто-то всегда рвётся к наживе. Для этого общество и придумало законы и государство и содержит его, чтобы обезопасить свою жизнь. Нормальное государство обязано охранять и защищать простого обывателя не унижая,не обирая и не пугая его каждую минуту.
bignick 21 декабря 2018 | 14:40
Да чего уж там, разрешите им все. Пусть грабят, насилуют, убивают в свое удовольствие. Ведь их служба так "опасна и трудна".
irinaapril 21 декабря 2018 | 15:42
Настоящее полицейское государство.Скоро "старший брат"будет следить за каждым гражданином.Думаю, Путин хочет иметь под собой такое государство.