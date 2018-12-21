Глава движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста
Утром его против воли вывезли из спецприемника в ОВД Мещанское и там отпустили. Родные и коллеги около часа дожидались правозащитника в другом месте — у изолятора на Симферопольском бульваре.
77-летний правозащитник, как выяснилось, покинул стены ИВС в 8-30 утра. Но встречали его все в 10-00, как когда и истекал срок ареста. У ворот из коричневого профнастила обнесенного колючей проволокой спецприемника его более часа на морозе дожидались супруга, сын, соратники по правозащитному движению и около десятка репортеров. Правда, без успеха – начале одиннадцатого из двери выглянул офицер и на просьбу уточнить где Пономарев, сообщил – тот уже на свободе.
В этот момент сыну правозащитника Федору удалось созвониться с отцом и подтвердить его освобождение. Правда, оказался Лев Александрович на другом конце города, у ОВД Мещанское, куда его ранним утром со всем своим тюремным скарбом отвезли полицейские. Об этом чуть позже он рассказал сам нашей радиостанции:
Свой арест правозащитник отбывал за ретвит с призывом выйти на акцию «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «пензенского дела». После огласки срок ареста был сокращен до 16 суток, но на прощание с коллегой и близким человеком – скончавшейся главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой – правозащитника не отпустили. На этом фоне движение «За права человека» получило от Минюста уведомление о проведении внеплановой проверки. Сегодня в Кремле сообщили, что о нюансах освобождения правозащитника не осведомлены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Эху», что «при всем уважении к Льву Пономареву ,полностью полагаться на информацию о процедуре его выхода из-под ареста нельзя», но в администрации президента «проверят как это было и имели ли место какие-то нарушения закона».
Накануне президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что справедливость судебного решения об административном аресте Пономарева он ставить под сомнение не может.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dataan 21 декабря 2018 | 14:27
Дед на старости лет покуралесить решил. Думаю насытился разнообразием. :)
sg115 21 декабря 2018 | 14:31
dataan:
Скажите Леве чтоб не куролесил
Не говорил в суде обидные слова
Я слышал могут дать за это десять
Добавьте восемь, чтобы дали два.. (с)
victor_xy 21 декабря 2018 | 15:07
А случилось дело не шуточное! - дурачка лёву выпустили на свободу, а ну как он после отсидки начнёт на людей бросаться и кусаться? - ...а ведь как же было обществу спокойно ещё вчера, эх...
maestro_air 21 декабря 2018 | 14:15
Как, такого опасного рецедивиста отпустили? Это ж теперь Родина в опастности!
ankir 21 декабря 2018 | 14:23
а чего на 16 суток был обеспечен кормежкой.
good_water 21 декабря 2018 | 14:23
Едрёна мать! Не 16 суток а 16 лет надо этому Льву дать.
kamen_12 21 декабря 2018 | 14:32
good_water: Не надо быть кровожадным, двушечку отсидит, отпадёт привычка призывать к не санкционированным митингам.
maestro_air 21 декабря 2018 | 14:59
good_water: да расстрелять иво раз 15-ть
shiva20 21 декабря 2018 | 14:25
Теперь бегом в ЕСПЧ за гонораром!
maestro_air 21 декабря 2018 | 15:02
shiva20: а чо ЕСПЧ на Лубянку переехал? И давно?
vmyu 21 декабря 2018 | 14:27
Ну, не подлецы?!
Мелочная подлая шпана.
sg115 21 декабря 2018 | 14:39
vmyu:
Да, таков пономаренок. Мелочная уличная швана.. А других у вас и нет. Буйные давно свинтили. Осталовь вот ЭТО..
cromwel 21 декабря 2018 | 14:34
за такие бабки что ему госдеп платит я могу тоже 16 суток посидеть.
Сейчас дед за зарплатой побежит.