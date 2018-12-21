Глава движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста

Утром его против воли вывезли из спецприемника в ОВД Мещанское и там отпустили. Родные и коллеги около часа дожидались правозащитника в другом месте — у изолятора на Симферопольском бульваре.

77-летний правозащитник, как выяснилось, покинул стены ИВС в 8-30 утра. Но встречали его все в 10-00, как когда и истекал срок ареста. У ворот из коричневого профнастила обнесенного колючей проволокой спецприемника его более часа на морозе дожидались супруга, сын, соратники по правозащитному движению и около десятка репортеров. Правда, без успеха – начале одиннадцатого из двери выглянул офицер и на просьбу уточнить где Пономарев, сообщил – тот уже на свободе.

В этот момент сыну правозащитника Федору удалось созвониться с отцом и подтвердить его освобождение. Правда, оказался Лев Александрович на другом конце города, у ОВД Мещанское, куда его ранним утром со всем своим тюремным скарбом отвезли полицейские. Об этом чуть позже он рассказал сам нашей радиостанции:

Свой арест правозащитник отбывал за ретвит с призывом выйти на акцию «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «пензенского дела». После огласки срок ареста был сокращен до 16 суток, но на прощание с коллегой и близким человеком – скончавшейся главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой – правозащитника не отпустили. На этом фоне движение «За права человека» получило от Минюста уведомление о проведении внеплановой проверки. Сегодня в Кремле сообщили, что о нюансах освобождения правозащитника не осведомлены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Эху», что «при всем уважении к Льву Пономареву ,полностью полагаться на информацию о процедуре его выхода из-под ареста нельзя», но в администрации президента «проверят как это было и имели ли место какие-то нарушения закона».

Накануне президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что справедливость судебного решения об административном аресте Пономарева он ставить под сомнение не может.