Дональд Трамп объявил о грядущей отставке главы Пентагона

Причиной стали разногласия по целому ряду вопросов. Дональд Трамп поблагодарил генерала Джима Мэттиса за службу стране и отметил его помощь в том, чтобы «союзники и другие страны платили свою долю по военным обязательствам». Минуты спустя было опубликовано письмо об отставке Мэттиса, написанное им на полутора страницах. Генерал заявил о том, что всегда был убежден, что сила США как нации неразрывно связана со всеобъемлющей системой союзов и партнерств. Не считая, «что США должны быть мировым полицейским, я строго стою на своих взглядах о том, что к союзникам мы должны относиться с уважением, а на враждебных субъектов и стратегических соперников смотреть незатуманенным взглядом». Мэттис упоминает Россию и Китай (как враждебного субъекта и стратегического соперника соответственно), говоря о том, что обе страны хотят изменить мир в соответствии со своими авторитарными моделями.

И наконец, заявил генерал мы «должны прилагать все усилия к тому, чтобы усиливать международный порядок, от которого зависят наша безопасность, процветание и ценности, и сохраняя солидарность с нашими союзниками, мы только усиливаем себя».

Заявление Мэттиса об отставке состоялось на следующий день после того, как Трамп, ни с кем не посоветовавшись и не предупредив, заявил о немедленном и полном выводе американских войск из Сирии. Пентагон был против до последнего и настаивал хотя бы на постепенном выводе контингента, потому что действия Трампа ставят под удар курдские войска в Сирии, по которым президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил на прошлой неделе нанести удар.

Действия Трампа по Сирии раскритиковали и некоторые республиканцы, включая лоялисьтов Тома Коттона и Линдси Грэма, а также Марко Рубио, но они занимают жесткую ястребиную позицию по Ирану, потому выступали за присутствие американских войск в Сирии.

Генерал Джим Мэттис стал уже четвертым высокопоставленным генералом, который уходит из Администрации Трампа или которого увольняет президент США: ранее свои должности покинули советники по национальной безопасности Майкл Флинн и Эйч Ар Макмастер, а глава Администрации Трампа генерал Джон Келли уходит в этом году.

Нового главу Пентагона Трамп обещал назвать в ближайшее время.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации сообщило, что в течение нескольких недель Трамп начнет вывод войск из Афганистана.