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14:05, 21 декабря 2018

Дональд Трамп объявил о грядущей отставке главы Пентагона

Причиной стали разногласия по целому ряду вопросов. Дональд Трамп поблагодарил генерала Джима Мэттиса за службу стране и отметил его помощь в том, чтобы «союзники и другие страны платили свою долю по военным обязательствам». Минуты спустя было опубликовано письмо об отставке Мэттиса, написанное им на полутора страницах. Генерал заявил о том, что всегда был убежден, что сила США как нации неразрывно связана со всеобъемлющей системой союзов и партнерств. Не считая, «что США должны быть мировым полицейским, я строго стою на своих взглядах о том, что к союзникам мы должны относиться с уважением, а на враждебных субъектов и стратегических соперников смотреть незатуманенным взглядом». Мэттис упоминает Россию и Китай (как враждебного субъекта и стратегического соперника соответственно), говоря о том, что обе страны хотят изменить мир в соответствии со своими авторитарными моделями.
И наконец, заявил генерал мы «должны прилагать все усилия к тому, чтобы усиливать международный порядок, от которого зависят наша безопасность, процветание и ценности, и сохраняя солидарность с нашими союзниками, мы только усиливаем себя».
Заявление Мэттиса об отставке состоялось на следующий день после того, как Трамп, ни с кем не посоветовавшись и не предупредив, заявил о немедленном и полном выводе американских войск из Сирии. Пентагон был против до последнего и настаивал хотя бы на постепенном выводе контингента, потому что действия Трампа ставят под удар курдские войска в Сирии, по которым президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил на прошлой неделе нанести удар.
Действия Трампа по Сирии раскритиковали и некоторые республиканцы, включая лоялисьтов Тома Коттона и Линдси Грэма, а также Марко Рубио, но они занимают жесткую ястребиную позицию по Ирану, потому выступали за присутствие американских войск в Сирии.
Генерал Джим Мэттис стал уже четвертым высокопоставленным генералом, который уходит из Администрации Трампа или которого увольняет президент США: ранее свои должности покинули советники по национальной безопасности Майкл Флинн и Эйч Ар Макмастер, а глава Администрации Трампа генерал Джон Келли уходит в этом году.
Нового главу Пентагона Трамп обещал назвать в ближайшее время.
Издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации сообщило, что в течение нескольких недель Трамп начнет вывод войск из Афганистана.

Комментарии

6

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sg115 21 декабря 2018 | 14:09

Не зря его избрали российские хакеры. Я, говорит, Россию накажу, а сам увольняет тех, кто мог бы эот сделать )))) И войска выводит..

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 14:13



Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









novyrusich 21 декабря 2018 | 14:52

sg115: Ты думаешь он Россию наказывать войсками будет?
нет, подружка лохматенькая, Россию он наказывать будет эколномически. И уже наказывает.
Северный поток-2 прикрыл, цены на нефть опять рушит и газ в Европу стал поставлять.
Ну и Договор РСМД в унитаз спустил.
Хочет Россию разорить гонкой вооружений.
И ведь уже разоряет.

sg115 21 декабря 2018 | 15:01

novyrusich:
А ведь ты, холуй, своего господина только что сдал с потрохами.. Тоесть он любые договора спускает в нитаз, чтобы кого от разорить? ))))))))
Вот ты тупое животное! Посмотри методичку. Ты там от текста не отошел? ))) Вот ты, сука, дебил.. Так подставиться..

novyrusich 21 декабря 2018 | 15:29

sg115: Тупенький, господа у тебя, у меня господ нет,
тем более Трампа я не люблю, это вздорный мужик.
Но кремлинов он пока дрючит неплохо.
так что никаких секретов я не раскрыл.
Это общеизвестные вещи и все их знают.
Возразить ты, говноед, ничего не можешь, вот и н полез на стену.
Опустил я тебя крепко.
Ведь ты похвалялся "Не зря его избрали российские хакеры", а теперь в истерике орешь, что я его сдал.
Может это ты его сдал? Ну и дурак же ты.

agamasat 21 декабря 2018 | 14:23

У Трампа, похоже, на руках кремлевская инструкция о том, как сделать кооперативчик "Озеро-2".

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