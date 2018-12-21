Аэропорт Гатвик частично возобновил работу после 32 часового перерыва

Его причиной стали летающие в небе дроны. Британские сми называют происходившее настоящим хаосом.

Два Дрона стали причиной прекращения работы аэропорта более, чем на сутки, — сообщает BBC. Полиция заявляет, что их появление там было преднамеренным. В результате, по соображением безопасности, сотни рейсов были отменены или перенесены. Так как военные не могли поймать тли уничтожить дроны, — сообщает телерадиокорпорация.

Ситуации в аэропорту Гатвик оказалась на первых полосах основных британских газет. The Independent называет происходящее «Хаосом в небе», The Guardian призывает к новым правилам регулирования воздушного пространства — с учетом появления дронов, таблоиды Daily Mail и Daily Express задаются одним и тем же вопросом — кто смог устроить это шоу с тем, чтобы разрушить планы сотен тысяч человек в преддверии Рождества?

Свой ответ на этот вопрос даёт газета The Telegraph. Она цитирует источники в правительстве Великобритании, которые не исключают, что ответственность за происходящее могут взять ультра-радикальные сторонники экологических движений. Их называют «эко-борцами». При этом, каковы их требования, в статье не говорится.

Несмотря на частичное возобновление работы аэропорта, в его руководстве просят пассажиров внимательно следить за расписание рейсов; так как многие из них по-прежнему могут быть отменены или перенесены.