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14:05, 21 декабря 2018

Аэропорт Гатвик частично возобновил работу после 32 часового перерыва

Его причиной стали летающие в небе дроны. Британские сми называют происходившее настоящим хаосом.
Два Дрона стали причиной прекращения работы аэропорта более, чем на сутки, — сообщает BBC. Полиция заявляет, что их появление там было преднамеренным. В результате, по соображением безопасности, сотни рейсов были отменены или перенесены. Так как военные не могли поймать тли уничтожить дроны, — сообщает телерадиокорпорация.

Ситуации в аэропорту Гатвик оказалась на первых полосах основных британских газет. The Independent называет происходящее «Хаосом в небе», The Guardian призывает к новым правилам регулирования воздушного пространства — с учетом появления дронов, таблоиды Daily Mail и Daily Express задаются одним и тем же вопросом — кто смог устроить это шоу с тем, чтобы разрушить планы сотен тысяч человек в преддверии Рождества?

Свой ответ на этот вопрос даёт газета The Telegraph. Она цитирует источники в правительстве Великобритании, которые не исключают, что ответственность за происходящее могут взять ультра-радикальные сторонники экологических движений. Их называют «эко-борцами». При этом, каковы их требования, в статье не говорится.
Несмотря на частичное возобновление работы аэропорта, в его руководстве просят пассажиров внимательно следить за  расписание рейсов; так как многие из них по-прежнему могут быть отменены или перенесены.

Комментарии

4

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dataan 21 декабря 2018 | 14:13

Это же позорище какое то. Двое суток не могли сбить вояки лондонские этих дронов. Попросили бы ЛНРовских бойцов, которые их каждый день пачками сбивают. :)

dm2 21 декабря 2018 | 14:53

dataan: одно дело сбивать дроны над полями и лесами, другое над густо населенным мегаполисом

sg115 21 декабря 2018 | 14:20

Говорят Петрови Боширов в детстве очень любии запускать голубей... Н икто там не поствистывал га краю аэропорта? )))
Ох дебилы англосакские, ох дебилы.. Весь мир ржал!! Я понимаю бы над всем сраным островом на сверхзвуке кто то лета.. Но над малюсеньким еропортом двух детских самолетиков испугаться???? Брексит, сука, он и в мозгах брексит. Не зря Путин мейку похвалил за него. Лондон должен быть разрушен!!!!

(комментарий скрыт)

tetriz 21 декабря 2018 | 15:34

Там и сбивать не надо. Глушилку включить на 20 секунд.
Но видать, побоялись...

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