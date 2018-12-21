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14:02, 21 декабря 2018

Роскомнадзор с сегодняшнего дня начал проверять телеканал BBC World News и его интернет-ресурсы

У некоторых российских ведомств есть претензии к содержанию конкретных передач, — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Роскомнадзоре и в Кремле признали, что проверка – это зеркальный ответ на действия британского регулятора в отношении RT. Накануне российский телеканал обвинили в нарушении правил беспристрастности в нескольких программах.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что весомых причин для преследования со стороны британских властей нет.
Между тем, британский регулятор может оштрафовать RT на крупную сумму или отозвать у телеканала лицензию. Что касается BBC, то представитель заявил, что компания соблюдает все правила и нормы законодательства стран, в которых работает, BBC предоставляет аудитории независимую информацию.
Журналист немецкого телеканала Ost-West Борис Райтшустер сказал Эху, что меры в отношении BBC вряд ли можно назвать адекватной реакцией на обвинения канала RT в Великобритании.
Телеканал RT вещает в Великобритании с 2011-ого года.

Комментарии

23

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chapter_2 21 декабря 2018 | 14:05

Похоже, что россиянам придётся вернуться к советской практике: "Есть обычай на Руси ночью слушать БиБиСи".

naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 14:05

ВВС = ЛОЖЬ.

ura_123 21 декабря 2018 | 14:27

naebabchenka_drysch: Russia today= LIARS

danko1 21 декабря 2018 | 14:28

А уж сколько претензий у россиян к вечно врущему Пескову, наглому коррупционеру, хваставшемуся, чтол ему проведение свадьбы в 100 млн. руб. олигарх подарил, сотни миллионов жене которого по при казу Кремля жертвуют на её ледовые шоу, да и реальному экстремисту, призывавшего печень оппозиционеров по асфальту размазывать.
В цивилизованном государстве это ничтожество давно на зоне было бы за многочисленные преступления.

kottigr1 21 декабря 2018 | 14:49

naebabchenka_drysch: Кто нибудь уже расскажите Роскомнадзору, что ВВС нет в России. С 30 апреля 2012 года интернет-вещание Би-би-си на русском языке ведется из Broadcasting House на Портленд-плейс в Лондоне.

compare 21 декабря 2018 | 15:23

naebabchenka_эх,дурилка ты картонная! тогда,все,что ты видишь и слышишь-ложь...смотри,"разбомбит"твои мозги такая "релаксация"))

olegleon 21 декабря 2018 | 14:10

chapter_2: и что слушать будете, если трансляции Русской Службы Би-Би-Си давно прекратили?

luger_max_otto 21 декабря 2018 | 14:15

Интернет- штука круглосуточная :)

ankir 21 декабря 2018 | 15:08

chapter_2: БиБяСи болше не вещают, будем слушать только "Ехо України" и смотреть телеканал "Прямий". Особенно когда Ганапольский ведет.

kottigr1 21 декабря 2018 | 15:29

ankir: Шутки-шутками, но когда Роскомнадзор закроет все известные иностранные СМИ в России и останется одна лишь "Аль-Джазира", кому он тогда свои блестательные интервью будет давать ?

stebinmaku 21 декабря 2018 | 14:06

Беспристрастность - это ложь ровными бесстрастными голосами
А пристрастность - это правда страстными голосами

olegleon 21 декабря 2018 | 14:07

"BBC предоставляет аудитории независимую информацию. "

а независимая информация не может быть ложью? она не может быть пропагандой?

chapter_2 21 декабря 2018 | 14:24

Пропаганда — назойливая реклама, как правило, сомнительных социальных или политических ценностей.
 
Пропагандистов часто выдают за журналистов, но на самом деле, они — рекламщики.

Журналист несёт людям факты и собственную оценку фактов, а пропагандист навязывает оплаченные мнения.

platonnekafrin 21 декабря 2018 | 14:09

Зеркальная реакция неадеквата: Однажды Захарова захотела стать похожей на Мисс Вселенную 2018. Для этого ей (впервые в жизни) потребовалось зеркало и Роскомнадзор...

matsuvi 21 декабря 2018 | 14:15

Нашего вождя не хвалят?

jblack2 21 декабря 2018 | 14:20

В Британии, видимо, недоумевают - типа: "А нас - то за что?"
"Разве может быть в СМИ другая точка зрения отличная от нашей?.."

ura_123 21 декабря 2018 | 14:29

jblack2: Получается что наоборот,в России недоумевают...
...шо вас так все не любят)))

vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 14:22

Независимая информация в "Федерации" имени Владимир Владимирыча не приветствуется.

y3emen1 21 декабря 2018 | 14:35

пургоносец что-то объясняет?

kunst54 21 декабря 2018 | 14:47

А у кого претензий нет? У всех найдутся всякие претензии, начиная с перегоревшей лампочки на лестнице и кончая директора-гада. И что же теперь, всех надо вырубить?

ramses333 21 декабря 2018 | 15:20

Роскомнадзор норовит все превратить в свару на коммунальной кухне. Это и есть уровень сего досточтимого ведомства. Стыдобушка.

vadimp 21 декабря 2018 | 15:26

"Роскомнадзор с сегодняшнего дня начал ..."

А чем до этого занимался? :) Тип не проверял? Тобишь не занимался своими прямыми обязаностями? :)

jetsam 21 декабря 2018 | 15:29

хм, а 76% и не знали, что есть ббс.
они думали, что истина вещает устами кисилева и соловьева.
иногда - малахова. и все.
нет в мире правды, кроме как по тв россия и первому.
распятый мальчик с карлосом подтверждают.
и летчик волошин. и 800метровый СУ...

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