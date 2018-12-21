Роскомнадзор с сегодняшнего дня начал проверять телеканал BBC World News и его интернет-ресурсы

У некоторых российских ведомств есть претензии к содержанию конкретных передач, — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Роскомнадзоре и в Кремле признали, что проверка – это зеркальный ответ на действия британского регулятора в отношении RT. Накануне российский телеканал обвинили в нарушении правил беспристрастности в нескольких программах.



Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что весомых причин для преследования со стороны британских властей нет.

Между тем, британский регулятор может оштрафовать RT на крупную сумму или отозвать у телеканала лицензию. Что касается BBC, то представитель заявил, что компания соблюдает все правила и нормы законодательства стран, в которых работает, BBC предоставляет аудитории независимую информацию.

Журналист немецкого телеканала Ost-West Борис Райтшустер сказал Эху, что меры в отношении BBC вряд ли можно назвать адекватной реакцией на обвинения канала RT в Великобритании.

Телеканал RT вещает в Великобритании с 2011-ого года.