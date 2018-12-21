В африканском государстве Джибути задержан Петер Шериф, которого подозревают в организации нападения на Шарли Эбдо
В африканском государстве Джибути задержан Петер Шериф, которого подозревают в организации нападения на редакцию журнала Шарли Эбдо в Париже в 2015-ом году. Тогда были убиты 12 человек. Дата возможной экстрадиции Шерифа во Францию пока не называется, — отмечают французские СМИ. Ответственность за нападение взяла на себя террористы Аль-Каиды и Исламского Государства* (*запрещено на территории РФ), обе организации запрещены в России. Главные подозреваемые – братья Куаши были убиты во время спецоперации французских силовых структур.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 13:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
katvit 21 декабря 2018 | 13:42
Молодцы французы.
drillerthriller 21 декабря 2018 | 13:48
У них там все террористы - Шерифы? В Страсбурге стрелок тоже Шериф был.
zaqs 21 декабря 2018 | 14:03
drillerthriller: Это по арабски "знатный", "благородный", "честный". Петер Шериф, это как будто Петр Благородов или Честнов.