В африканском государстве Джибути задержан Петер Шериф, которого подозревают в организации нападения на Шарли Эбдо

В африканском государстве Джибути задержан Петер Шериф, которого подозревают в организации нападения на редакцию журнала Шарли Эбдо в Париже в 2015-ом году. Тогда были убиты 12 человек. Дата возможной экстрадиции Шерифа во Францию пока не называется, — отмечают французские СМИ. Ответственность за нападение взяла на себя террористы Аль-Каиды и Исламского Государства* (*запрещено на территории РФ), обе организации запрещены в России. Главные подозреваемые – братья Куаши были убиты во время спецоперации французских силовых структур.