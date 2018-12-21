Правозащитник Лев Пономарев сегодня вышел на свободу, отбыв 16 суток административного ареста

Его выпустили из ОВД Мещанское. Пономарев утверждает, что это сделали силой. Он отказывался ехать. Его буквально выбросили на улицу с четырьмя сумками. Коллеги и родственники ждали Пономарева у спецприемника №1 на Симферопольском бульваре.

Правозащитник заявил Эху, что полицейские обязаны соблюдать время освобождения арестованных, но в законе не указано, где именно арестантов должны выпускать на свободу и в полиции этим пользуются.

Накануне в ходе большой пресс-конференции президент Путин заявил, что не хочет подвергать сомнениям решение судебных инстанций и не сомневается в справедливости решения, которое суд принял по делу Пономарева.