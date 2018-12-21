Правозащитник Лев Пономарев сегодня вышел на свободу, отбыв 16 суток административного ареста
Его выпустили из ОВД Мещанское. Пономарев утверждает, что это сделали силой. Он отказывался ехать. Его буквально выбросили на улицу с четырьмя сумками. Коллеги и родственники ждали Пономарева у спецприемника №1 на Симферопольском бульваре.
Правозащитник заявил Эху, что полицейские обязаны соблюдать время освобождения арестованных, но в законе не указано, где именно арестантов должны выпускать на свободу и в полиции этим пользуются.
Накануне в ходе большой пресс-конференции президент Путин заявил, что не хочет подвергать сомнениям решение судебных инстанций и не сомневается в справедливости решения, которое суд принял по делу Пономарева.
Комментарии7
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vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 13:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vezdehod1 21 декабря 2018 | 14:04
На свободу с чистой совестью - даже царь батюшка не пожалел.
skuller 21 декабря 2018 | 13:42
Пендаля ему пыром, надеюсь, отвесили?
hodak47 21 декабря 2018 | 13:49
skuller: Гавкнул? Бегом в кассу!
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 13:52
Пономарь - просто старое корыто... очень любящее деньги.
lgmadorskaya 21 декабря 2018 | 13:54
Держитесь, и здоровья Вам!
unprejudiced 21 декабря 2018 | 13:58
Он отказывался ехать... надо было оформит неповиновение и еще на 30 суток ареста закрыть. Тоже мне тут нашелся герой считающий себя выше закона.