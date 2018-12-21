Суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Хермитедж Кэпитал Браудера.
Тверской районный суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Хермитедж Кэпитал Уильяма Браудера. Он обвиняется в организации преступного сообщества, — сообщает ТАСС. Бизнесмен объявлен в международный розыск. По версии следствия, участники сообщества совершали экономические преступления в течение нескольких лет. За это время из России были выведены сотни миллионов долларов.
В России Браудера уже дважды осудили заочно, однако Интерпол отказался объявить бизнесмена в розыск, считая его преследование политическим.
Комментарии9
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oneoretwo 21 декабря 2018 | 13:38
...это почти прямое доказательство того, что в этом деле воровал и весь кремль...
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 13:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cattt 21 декабря 2018 | 13:43
oneoretwo: Дырку им от бублика, а не "нашего" Браудера!
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 13:50
Браудер - Вор похлеще МБХ, и заказчик свидетеля Магницкого.
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 13:44
Профессор Мориарти, гений преступного мира спалился, практически схвачен и почти уже забился под нары в Крестах... А всего-то надо было не мешать нашим внутренним органам переваривать заглотанный кусок. Пищевой рефлекс у них, он очень злобный. Бывало даже, что себе копыто отгрызут, а выплюнуть не могут.
shmuel63 21 декабря 2018 | 13:51
" Бизнесмен объявлен в международный розыск. " и дальше в том же сообщении - "Интерпол отказался объявить бизнесмена в розыск, считая его преследование политическим.". Чтение тассовской депеши вызывает когнитивный диссонанс
stratofighter 21 декабря 2018 | 13:52
Да вы еще Обаму и Трампа заочно арестуйте, идиоты. И заочно приговорите к пожизненному, чего уж стесняться.
jblack2 21 декабря 2018 | 14:02
Стоило бы полистать мемуары ветеранов Моссад о том, как ими обеспечивалось присутствие в суде лиц, скрывающихся за границей и подозреваемых в совершении преступлений...
ed10075 21 декабря 2018 | 14:05
У Чайки к Браудеру что-то личное...
Хотел почитать тут про него, забил в поисковике "чайка".
Прочитал: "Обитают чайки везде где есть море, некоторые виды обитаю возле пресных водоемов и рек. Во многих странах чаек очень ценят, они являются мусорщиками и чистят пляжи. С другой стороны, эти птицы очень шумные, пачкают здания и воруют еду. К тому же они еще и очень хитрые".
Потом понял, что это про обычную птичку.