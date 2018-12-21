Суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Хермитедж Кэпитал Браудера.

Тверской районный суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Хермитедж Кэпитал Уильяма Браудера. Он обвиняется в организации преступного сообщества, — сообщает ТАСС. Бизнесмен объявлен в международный розыск. По версии следствия, участники сообщества совершали экономические преступления в течение нескольких лет. За это время из России были выведены сотни миллионов долларов.

В России Браудера уже дважды осудили заочно, однако Интерпол отказался объявить бизнесмена в розыск, считая его преследование политическим.