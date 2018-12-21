Роскомнадзор начал проверку BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству

Это связано с тем, что британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях у телеканала RT. Утверждается, что в семи программах RT, выходивших в марте-апреле этого года, не соблюдались принципы объективности. Программы были посвящены, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии. Британский медиарегулятор пока не принял решения о санкциях в отношении RT. Каналу могут назначить штраф или отозвать лицензию на вещание в Великобритании. RT в ответ заявил, что вещает в Великобритании в соответствии с правилами, установленными Ofcom.

В свою очередь, пресс-служба BBC сообщила, что в России, как и в других странах мира, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм законов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение проверить BBC, отметила, что давно пора. По ее мнению, цитирую: «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа».