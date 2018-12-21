Роскомнадзор начал проверку BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству
Это связано с тем, что британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях у телеканала RT. Утверждается, что в семи программах RT, выходивших в марте-апреле этого года, не соблюдались принципы объективности. Программы были посвящены, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии. Британский медиарегулятор пока не принял решения о санкциях в отношении RT. Каналу могут назначить штраф или отозвать лицензию на вещание в Великобритании. RT в ответ заявил, что вещает в Великобритании в соответствии с правилами, установленными Ofcom.
В свою очередь, пресс-служба BBC сообщила, что в России, как и в других странах мира, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм законов.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение проверить BBC, отметила, что давно пора. По ее мнению, цитирую: «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа».
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pro_hanov 21 декабря 2018 | 13:38
«В семь пятнадцать возле бани
Вы получите задание:
Сесть в такси, связать шофёра,
Разыграть простого вора.
А потом про этот случай
Раструбят по БиБиСи» (с) В. Высоцкий
Было уже, проходили.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 13:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 21 декабря 2018 | 13:46
Утверждается, что в семи программах RT, выходивших в марте-апреле этого года, не соблюдались принципы объективности...
А какое СМИ объективное? Пусть даже не в России, пусть во всём мире? Журналисты гипотетического СМИ, если они будут по-настоящему объективными, то они не будут иметь целевой аудитории, все их будут ненавидеть. Не будет своей аудитории, не будет рекламы, не будет рекламных денег и они разорятся. Посмотрите на рекламу "Эхо Москвы" и вы представите их целевую аудиторию - это выжившие из ума психопатические пенсионеры, готовые покупать "Кремлёвские таблетки" и "Ионизаторы воды".
danko1 21 декабря 2018 | 13:40
Всевозможные надзоры не допустят вещание правды даже зарубежными каналами.
А на российских каналах наглая ложь, подставные артисты всюду, старые архивные кадры, выдаваемые за события в Донбассе, будет продолжаться. и никаких наказаний для тех, кого разоблачают. Даже опровержения лжи на ЦТ не дают.
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 13:46
ВВС - редчайшая фейковая помойка. Правда, некоторые жалкие дурочки ей верят. ;)
olegleon 21 декабря 2018 | 13:54
danko1: это Вы про пальмы в Москве в декабре 2012 года? ну так это американское СМИ было. показало пример, как надо передёргивать "картинку"
oneoretwo 21 декабря 2018 | 13:40
...плешивый пнул холуйскую шавку ногой и - понеслось...
cattt 21 декабря 2018 | 13:41
Роскомпозор совсем рехнулся, поднял свою лапу на BBC и Гугл, ну шавки, с Дуровым не справятся, а на Гигантов гавкают.
ppvngavr 21 декабря 2018 | 13:44
Лживая и подлая пропаганда RT защищается путем агрессии в адрес одного из немногих объективных ресурсов на территории России.
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 13:45
Наверняка, у них ещё и тараканы везде ползают.
Ползают и гадят.
Гадят и ползают.
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 13:47
В рамках зеркального ответа два таджика британской наружности намазали ручку веранды Захаровой какой-то вонючей фигней.