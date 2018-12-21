"В Кремле известно о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне – Песков"

В Кремле известно о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в отношении ЛГБТ-меньшинств в Чечне. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, мы видели эти сообщения», — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что со многими решениями ОБСЕ в Кремле не согласны.

«Вы знаете, что принимаются многие решения, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся».

По словам Д.Пескова, сам доклад ОБСЕ еще предстоит проанализировать.

Сегодня ОБСЕ опубликовала доклад о нарушениях прав человека в Чеченской республике. В нем отмечается, что по отношению к представителям ЛГБТ там применяются пытки, преследования и незаконные аресты.