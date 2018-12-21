В Кремле известно о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне – Песков
В Кремле известно о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в отношении ЛГБТ-меньшинств в Чечне. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Да, мы видели эти сообщения», — сказал он.
Пресс-секретарь президента отметил, что со многими решениями ОБСЕ в Кремле не согласны.
«Вы знаете, что принимаются многие решения, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся».
По словам Д.Пескова, сам доклад ОБСЕ еще предстоит проанализировать.
Сегодня ОБСЕ опубликовала доклад о нарушениях прав человека в Чеченской республике. В нем отмечается, что по отношению к представителям ЛГБТ там применяются пытки, преследования и незаконные аресты.
Комментарии8
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cimirse37 21 декабря 2018 | 13:21
Ну не согласны мы расследовать нарушения прав человека в Чечне и все тут. Короче идите вы все...
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 13:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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perestarok 21 декабря 2018 | 14:04
cimirse37: "Ну не согласны мы расследовать нарушения прав человека в Чечне и все тут. Короче идите вы все..."
Когда в 90-е русских из Чечни выгоняли, ОБСЕ этим не озабочивалась, а теперь правами человека в Чечне не озабочивается Россия.
dataan 21 декабря 2018 | 13:30
Какого человека?
aleks50 Алексей Клубников 21 декабря 2018 | 13:35
Любой козёл в стране станет защищать режим путинского акадэмика.
don_ballon 21 декабря 2018 | 13:49
"Скажи тёте Хасе, Беня знает за облаву..." (с)
perestarok 21 декабря 2018 | 14:02
"В Кремле известно о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне – Песков"
Пусть из ОБСЕ приезжают в Чечню. Мы в Европу вернём головы приехавших, как уже однажды возвращали. Обязательно вернём.
vasilevs 21 декабря 2018 | 14:05
Милости просим в гостеприимную Чеченскую Республику. Рамзан Кадыров радушный хозяин. Останется ОБСЕ удовлетворенной.