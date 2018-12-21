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13:05, 21 декабря 2018

Население России впервые за  10 лет сократится по итогам года

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. По  состоянию на  1-е ноября, общая численность населения составила чуть менее 147 миллионов человек.
В последний раз такая ситуация была зафиксирована в  2008 году. Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения, больше не покрывает сокращение числа граждан.

Комментарии

12

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ura_123 21 декабря 2018 | 13:10

Ураааааааа! Спасибо путэну за это?

kottigr1 21 декабря 2018 | 13:13

ura_123: Даже про 10 лет наврали..
Данные Росстата по численности населения РФ:
2008 142 008 838
2009 141 903 979

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 13:48



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danko1 21 декабря 2018 | 13:14

ura_123: Так Путин вчера сказал, что население России 160 млн.
Врал по обыкновению тот, кто ничего о России не знает, или население Беларуси приплюсовал?

belovnikita 21 декабря 2018 | 13:18

danko1: хорошо если миллионов 80 на лишнехромосомии осталось, вместе со всем свезенным навозом откуда только можно.

zmeelov_1 21 декабря 2018 | 13:14

ura_123: Не, скажи спасибо подпиндосам из 90-х. Рожали мало, умирало много. А теперь время рожать тем, кто не родился тогда. При Путине хоть немного, но рожать стали больше.Сглотни и выдохни, подпиндос

kottigr1 21 декабря 2018 | 13:19

zmeelov_1: Тогда это Путину надо спасибо говорить. Ведь население сокращалось только в годы его бездарного правления.
Росстат:
1990 147 665 081
1991 148 273 746
1992 148 514 692
1993 148 561 694
1994 148 355 867
1995 148 459 937
1996 148 291 638
1997 148 028 613
1998 147 802 133
1999 147 539 426
2000 146 890 128
2001 146 303 611
2002 145 166 731
2003 144 963 650
2004 144 168 205
2005 143 474 219
2006 142 753 551
2007 142 220 968
2008 142 008 838
2009 141 903 979
2010 142 856 536
2011 142 865 433
2012 143 056 383
2013 143 347 059
2014 143 666 931
2015 146 267 288 (с жителями оккупированного Крыма)
2016 146 544 710
2017 146 804 372
2018 Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.

Что то привираете Вы.. Получается, что именно при Путине народ в РФ мрет как мухи..

belovnikita 21 декабря 2018 | 13:15

Просто уже настолько вымерла эта недострана, что уже невозможно скрывать этот факт.

seryj_wolk 21 декабря 2018 | 13:20

belovnikita: Может правительству рфии надо устраивать фермы по принудительному разведению рфиков?

tag188 21 декабря 2018 | 13:17

Шестилетка обещанных прорывов продолжается!
И уже даже поток мигрантов из Средней Азии не помогает нарисовать красивые цифры в статистике.

palmone 21 декабря 2018 | 13:30

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/

nichirin 21 декабря 2018 | 13:41

Мигранты из бывших советских республик закончились, нужны новые мигранты. Но желающих что-то не наблюдается.

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