Население России впервые за  10 лет сократится по итогам года

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. По состоянию на 1-е ноября, общая численность населения составила чуть менее 147 миллионов человек.

В последний раз такая ситуация была зафиксирована в 2008 году. Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения, больше не покрывает сокращение числа граждан.