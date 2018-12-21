В России начали обсуждать вопрос о повышении возрастного ценза покупателей табака
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Риски, связанные с вредными привычками, приводит к сокращению продолжительности жизни, — считают в правительстве. Сейчас сигареты разрешают покупать с 18 лет.
Комментарии13
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post_v 21 декабря 2018 | 13:10
Хотите запретить курение для лиц младше 21 года - изменяйте призывной возраст, чтобы он тоже был с 21 года.
Или эти бумагомараки полагают, что некурящие салаги будут пахать от забора до обеда, а отцы-командиры будут каждые полчаса устраивать себе перекур?
j_partizan 21 декабря 2018 | 13:41
post_v:
Если курить до 21 года будет нельзя, то и денежное довольствие срочникам будет не нужно .
Исторически денежное довольствие срочникам именно с этой целью и выплачивалось. Изначально выдавался рядовым либо табак или сахар, после перешли на денежный эквивалент.
kreamssdick 21 декабря 2018 | 13:47
j_partizan: наркотики тоже нельзя, а кто спрашивает разрешения?
oneoretwo 21 декабря 2018 | 13:28
...а про экономическое положение в стране не хотите поговорить ?...
...про цены на топливо, жкх, пенсии, налоги и прочие неподъемные поборы плешивого проворовавшегося карлика ? ...
kottigr1 21 декабря 2018 | 13:36
oneoretwo: Ничего страшного.. Доживут россияне до пенсии там и перекурят..
zloy_sok 21 декабря 2018 | 13:35
Угу, по всевозможным ток-шоу кочуют 15-летние, спящие с половиной деревни, но курить и пить и можно с 21г. Ага, ага! Они так и будут это соблюдать)
blindpew_33 21 декабря 2018 | 13:52
zloy_sok: "15-летние, спящие с половиной деревни"
кстати, это тоже запрещено - ст. 134.1 УК РФ.
И опять же никакого толку - как было б...дство с малых лет, так и осталось.
Гайки с сорванной резьбой.
sokol40 21 декабря 2018 | 13:37
Роспотребнадзор предлагает решить проблему употребления табака, алкоголя, запретами.
Метод воспитания населения для власти непригоден.
Давайте все проблемы доведём до запретительного идиотизма!
blindpew_33 21 декабря 2018 | 13:59
sokol40: а что, хорошая идея!
Предлагаю принять закон о запрете плохой погоды.
А также запретить всем болеть, и чтобы у всех было хорошее настроение.
Доколе ждать таких простых шагов? О чём они там думают, чего тянут?
kreamssdick 21 декабря 2018 | 13:47
Делать нечего, сидят, придумывают ерунду
blindpew_33 21 декабря 2018 | 13:49
Абсолютно пустая затея.
Сейчас не продают табак тем, кто моложе 18.
В СССР тоже были подобные запреты.
И что??? Кого-то это останавливало? мои одноклассники начали курить кто в 5-м, а кто (те, что из деревни) и в 3 классе.
Та же фигня со спиртным. Хоть обзапрещайтесь - у этих гаек давным-давно резьба сорвана.
don_ballon 21 декабря 2018 | 13:57
В Гермаяии продажа сигарет с 21 года. Школяры курят повально. Школярки тоже. При этом, пачка сигарет примерно около 5 евро. Киндергельд вроде как сто пятьдесят евро в месяц. Хватает.
curhatuy6 21 декабря 2018 | 14:04
Создание имитации деятельности. Поковыряют, поковыряют в мозгах, и запретят покупку презервативов до 25 лет:)))