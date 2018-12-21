Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу – он отбыл 16 суток административного ареста

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Правозащитника встречали у спецприемника №1, однако, как сам рассказывает Пономарев, его утром перевезли в ОВД Мещанское. В интервью Эху он сказал, что сотрудники полиции обязаны соблюдать время освобождения арестованных, однако в законе не указано, где именно это должно произойти.

Напомню, — 77-летний правозащитник был наказан за публикацию в соцсетях об акции в защиту фигурантов дела «Нового величия» и «Сети», которая не была санкционирована.