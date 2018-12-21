Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу – он отбыл 16 суток административного ареста
Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Правозащитника встречали у спецприемника №1, однако, как сам рассказывает Пономарев, его утром перевезли в ОВД Мещанское. В интервью Эху он сказал, что сотрудники полиции обязаны соблюдать время освобождения арестованных, однако в законе не указано, где именно это должно произойти.
Напомню, — 77-летний правозащитник был наказан за публикацию в соцсетях об акции в защиту фигурантов дела «Нового величия» и «Сети», которая не была санкционирована.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 13:09
Не пономарь - а прям святые мощи.
chapter_2 21 декабря 2018 | 13:16
От ареста правозащитника Л.Пономарёва самодержавие испытало административное наслаждение.
cimirse37 21 декабря 2018 | 13:12
Сидел бы уж старик дома, готовился . Она уже за плечами.
parasuk_ 21 декабря 2018 | 13:12
Все равно не герой. У навального ходок больше :)
hodak47 21 декабря 2018 | 13:53
parasuk_: cimirse37: Гавкнули,пёсики пригожина? В кассу,а то затолкают...
casanty 21 декабря 2018 | 13:23
Мало их...И других не видно...