Власти Чечни считают доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в регионе частью «массированной информационной атаки» на республику и страну в целом. На заявления организации также отреагировали и в Кремле, но более сдержанно.

Информационная кампания против Чечни имеет целью создать в глазах мирового сообщества видимость отсутствия в регионе демократии, свободы СМИ — заявил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Он подчеркнул, что представленный ОБСЕ доклад лишь пересказывает содержание материалов СМИ, по которым уже давно проведены необходимые проверки, и никаких нарушений обнаружено не было. Тот факт, что, цитата, «все разговоры о гонениях носят

ярко выраженный характер лжи», наглядно видят туристы и представители иностранных делегаций, заявил Каримов. В Кремле же отметили, что Москва согласна не со всеми решениями ОБСЕ, и в частности этот доклад еще предстоит проанализировать. Напомню, что ранее группа из 16 стран-членов организации призвала российские власти расследовать нарушение прав человека чеченским руководством, а именно факты пыток, притеснения представителей ЛГБТ-сообщества, внесудебных казней и многие другие.

Доклад подготовила специальная экспертная группа в рамках так называемого «Московского механизма». Его задействуют, когда есть весомые основания полагать, что одна из стран-членов ОБСЕ нарушает свои обязательства и допускает преступления в отношении своих граждан.