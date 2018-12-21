Власти Чечни считают доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в регионе частью «массированной информационной атаки»
Власти Чечни считают доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в регионе частью «массированной информационной атаки» на республику и страну в целом. На заявления организации также отреагировали и в Кремле, но более сдержанно.
Информационная кампания против Чечни имеет целью создать в глазах мирового сообщества видимость отсутствия в регионе демократии, свободы СМИ — заявил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Он подчеркнул, что представленный ОБСЕ доклад лишь пересказывает содержание материалов СМИ, по которым уже давно проведены необходимые проверки, и никаких нарушений обнаружено не было. Тот факт, что, цитата, «все разговоры о гонениях носят
ярко выраженный характер лжи», наглядно видят туристы и представители иностранных делегаций, заявил Каримов. В Кремле же отметили, что Москва согласна не со всеми решениями ОБСЕ, и в частности этот доклад еще предстоит проанализировать. Напомню, что ранее группа из 16 стран-членов организации призвала российские власти расследовать нарушение прав человека чеченским руководством, а именно факты пыток, притеснения представителей ЛГБТ-сообщества, внесудебных казней и многие другие.
Доклад подготовила специальная экспертная группа в рамках так называемого «Московского механизма». Его задействуют, когда есть весомые основания полагать, что одна из стран-членов ОБСЕ нарушает свои обязательства и допускает преступления в отношении своих граждан.
Комментарии8
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kottigr1 21 декабря 2018 | 13:11
Нас Тама Нету ! Эта нэ мы !.. Владымыром Владымыровичем клянемся !
ura_123 21 декабря 2018 | 13:12
Ой,опять все наговаривают на ”рафик полностью неувиновный” ? )))
olegleon 21 декабря 2018 | 13:16
"видимость отсутствия в регионе демократии, свободы СМИ"
т.е. обида на то, что "видимости" нет. а с отсутствием даже не спорят?))
dr_nemos 21 декабря 2018 | 13:21
вот так и гитлер говаривал.... миролюбивый, свободный рейх затретировали плутократы.
oneoretwo 21 декабря 2018 | 13:24
....да-да, "власти чечни", на этот раз вы прилипли сильно и очень непадеццки вместе с олахом, который дает вам не свое бабло...
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 13:34
"Власти Чечни" правы.
Потому как не может быть "нарушений прав человека в регионе", где человека за человека не считают.
timwlad93 21 декабря 2018 | 13:35
Власти Чечни считают доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в регионе частью «массированной информационной атаки»
Власти Чечни считают доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в регионе частью «массированной информационной атаки» на республику и страну в целом. На заявления организации также отреагировали и в Кремле, но более сдержанно.
Информационная кампания против Чечни имеет целью создать в глазах мирового сообщества видимость отсутствия в регионе демократии, свободы СМИ — заявил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Он подчеркнул, что представленный ОБСЕ доклад лишь пересказывает содержание материалов СМИ, по которым уже давно проведены необходимые проверки, и никаких нарушений обнаружено не было. Тот факт, что, цитата, «все разговоры о гонениях носят
ярко выраженный характер лжи», наглядно видят туристы и представители иностранных делегаций, заявил Каримов. В Кремле же отметили, что Москва согласна не со всеми решениями ОБСЕ, и в частности этот доклад еще предстоит проанализировать. Напомню, что ранее группа из 16 стран-членов организации призвала российские власти расследовать нарушение прав человека чеченским руководством, а именно факты пыток, притеснения представителей ЛГБТ-сообщества, внесудебных казней и многие другие.
Доклад подготовила специальная экспертная группа в рамках так называемого «Московского механизма». Его задействуют, когда есть весомые основания полагать, что одна из стран-членов ОБСЕ нарушает свои обязательства и допускает преступления в отношении своих граждан.
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Ну это означает что совсем плохи дела в западной системе раз пытаются скрыть это любым способом обвинениями сторону своих конкурентов во всех смертных грехах .
Рабы бунтуют,коли они присутствуют где либо,что есть главный показатель о власти в этом регионе или в этой стране.
kuchumka 21 декабря 2018 | 13:57
Теперь во всем мире Чечня ассоциируется с геями.