Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала ВВС-World News
Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала ВВС-World News, который вещает на территории России, а также будут проверены ресурсы ВВС в интернете, — об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Там признают, что это ответ на действия британского регулятора в отношении российского RТ — он нашел в действиях телеканала нарушение правил беспристрастности. RТ может быть оштрафован, или у него вовсе может быть отозвана лицензия.
Комментарии15
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post_v 21 декабря 2018 | 13:05
у Лизоньки Песковой, живущей в Париже, никаких претензий к France Press нету...
gordy 21 декабря 2018 | 13:08
Когда нас бьют по рукам, мы ударяем по голове?
luger_max_otto 21 декабря 2018 | 13:15
Нет, по собственным ушам.
danko1 21 декабря 2018 | 13:19
luger_max_otto: А проверить т/к Россия и НТВ не желают?
а то у них один и тот же артис по разным каналам показан на одном как майдановец-иностранец, который привез 50 тыс. дол., а на другом, с интервалом 10 минут, как антимайдановец. И 5 раз разное враньё шло по этим каналом, даже мэра Николаева подключили, навещавшего раненного "героя" в больнице.
И вот такое только враньё россиянам и желают оставить.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 13:20
danko1: старуха спец по ббс. Враньё.
olegleon 21 декабря 2018 | 13:06
"он нашел в действиях телеканала нарушение правил беспристрастности."
и почему Эхо так упорно боится сообщать какие именно? может потому, что само Эхо их в 99% случаев не соблюдает. да и зачем, если в России такие либеральные законы и правила???
"Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде."
(ВВС, "Британский регулятор Ofcom: программы телеканала RT не были объективными"
20 декабря 2018)
vlabumur 21 декабря 2018 | 13:24
olegleon:
В ходе программы ведущие Джордж Гэллоуэй и Гаятри Пертиви обсуждали отравление в Солсбери с Александром Некрасовым, который был представлен как "бывший советник Кремля и российского правительства". Гость ток-шоу называет покушение на Скрипалей "плохо спланированной провокацией", призванной отвлечь британцев от внутриполитических проблем.
Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в парке в Солсбери 4 марта 2018 года.
Расследование показало, что экс-полковника ГРУ отравили боевым отравляющим веществом "Новичок". Британская полиция пришла к выводу, что Скрипаля пытались отравить сотрудники российских спецслужб
.Несмотря на высокую токсичность вещества, Сергея и Юлию Скрипаль удалось спасти.
ВЫ УЖ ВСЕ ПИШИТЕ.
olegleon 21 декабря 2018 | 13:34
vlabumur: ну если Вы предлагаете другому всё писать, то почему сами только часть статьи привели?
и грамотно "отрезали"..
"Все найденные нарушения относятся к периоду с 17 марта по 26 апреля 2018 года."
а когда окончательное расследование закончилось? ой, намного позже.
если бы наши СМИ научились подавать информацию, как ВВС, т.е. привязать нарушения за март-апрель к выводам, которые были сделаны намного позже, то я был бы рад.
но если у нас начнут наказывать СМИ за "подрыв официальной позиции правительства", то я совсем не буду рад.
ura_123 21 декабря 2018 | 13:07
Запасаемся семками и ждём результатов! А то ведь может получиться как с сайтом Навального и сайтами едирасии со сбором ”личной” информации))))
cimirse37 21 декабря 2018 | 13:08
Когда нечего ответить обычно говорят-"Сам такой". Тут та же картина.
gregor 21 декабря 2018 | 13:09
Если делать всё зеркально ......., то английская чиновница должна на средство английских налогоплательщиков ,построить себе танцевальный зал ,со всем оборудование ,как минимум , если зеркально .
А Ми-6 ,если зеркально ,должны радиоактивными веществами ,травить в России бывших британских разведчиков , и заодно жителей и полицейских ,. если зеркально ,по Захаровой и её МИДа и Пескова ,с его Кремлём .
В России зеркально не может быть , потому ,как зеркало не отражает ни дорог ,ни друзей . Изгои в зеркале и ничего более .
punyoshohlai 21 декабря 2018 | 13:19
Гнать симонянок with pissed rags
foma55 21 декабря 2018 | 13:21
Наш ответ Мэй за RT!
anatoli_antibandera21 21 декабря 2018 | 13:34
Давно пора.
sidoroventucascz 21 декабря 2018 | 14:06
"Есть обычай на Руси - ночью слушать Би-би-си". (С) - народное. Через все глушилки и заслонки. А тут одна ржавая путинская глушилка-перделка из сундука с тухлым андроповским приданным возбудилась и засвиристела. Напугали ежа голой жопою!