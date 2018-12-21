Z Архив новостей новости
5 15 6 909
13:00, 21 декабря 2018

Роскомнадзор начинает проверку в  отношении канала ВВС-World News

Роскомнадзор начинает проверку в  отношении канала ВВС-World News, который вещает на территории России, а также будут проверены ресурсы ВВС в интернете, — об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Там признают, что это ответ на действия британского регулятора в отношении российского RТ  — он нашел в действиях телеканала нарушение правил беспристрастности. RТ может быть оштрафован, или у него вовсе может быть отозвана лицензия.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

post_v 21 декабря 2018 | 13:05

у Лизоньки Песковой, живущей в Париже, никаких претензий к France Press нету...

gordy 21 декабря 2018 | 13:08

Когда нас бьют по рукам, мы ударяем по голове?

luger_max_otto 21 декабря 2018 | 13:15

Нет, по собственным ушам.

danko1 21 декабря 2018 | 13:19

luger_max_otto: А проверить т/к Россия и НТВ не желают?
а то у них один и тот же артис по разным каналам показан на одном как майдановец-иностранец, который привез 50 тыс. дол., а на другом, с интервалом 10 минут, как антимайдановец. И 5 раз разное враньё шло по этим каналом, даже мэра Николаева подключили, навещавшего раненного "героя" в больнице.
И вот такое только враньё россиянам и желают оставить.

danko_wudra 21 декабря 2018 | 13:20

danko1: старуха спец по ббс. Враньё.

olegleon 21 декабря 2018 | 13:06

"он нашел в действиях телеканала нарушение правил беспристрастности."

и почему Эхо так упорно боится сообщать какие именно? может потому, что само Эхо их в 99% случаев не соблюдает. да и зачем, если в России такие либеральные законы и правила???

"Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде."
(ВВС, "Британский регулятор Ofcom: программы телеканала RT не были объективными"
20 декабря 2018)

vlabumur 21 декабря 2018 | 13:24

olegleon:
В ходе программы ведущие Джордж Гэллоуэй и Гаятри Пертиви обсуждали отравление в Солсбери с Александром Некрасовым, который был представлен как "бывший советник Кремля и российского правительства". Гость ток-шоу называет покушение на Скрипалей "плохо спланированной провокацией", призванной отвлечь британцев от внутриполитических проблем.

Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в парке в Солсбери 4 марта 2018 года.

Расследование показало, что экс-полковника ГРУ отравили боевым отравляющим веществом "Новичок". Британская полиция пришла к выводу, что Скрипаля пытались отравить сотрудники российских спецслужб
.Несмотря на высокую токсичность вещества, Сергея и Юлию Скрипаль удалось спасти.
ВЫ УЖ ВСЕ ПИШИТЕ.

olegleon 21 декабря 2018 | 13:34

vlabumur: ну если Вы предлагаете другому всё писать, то почему сами только часть статьи привели?
и грамотно "отрезали"..
"Все найденные нарушения относятся к периоду с 17 марта по 26 апреля 2018 года."
а когда окончательное расследование закончилось? ой, намного позже.
если бы наши СМИ научились подавать информацию, как ВВС, т.е. привязать нарушения за март-апрель к выводам, которые были сделаны намного позже, то я был бы рад.
но если у нас начнут наказывать СМИ за "подрыв официальной позиции правительства", то я совсем не буду рад.

ura_123 21 декабря 2018 | 13:07

Запасаемся семками и ждём результатов! А то ведь может получиться как с сайтом Навального и сайтами едирасии со сбором ”личной” информации))))

cimirse37 21 декабря 2018 | 13:08

Когда нечего ответить обычно говорят-"Сам такой". Тут та же картина.

(комментарий скрыт)

gregor 21 декабря 2018 | 13:09

Если делать всё зеркально ......., то английская чиновница должна на средство английских налогоплательщиков ,построить себе танцевальный зал ,со всем оборудование ,как минимум , если зеркально .
А Ми-6 ,если зеркально ,должны радиоактивными веществами ,травить в России бывших британских разведчиков , и заодно жителей и полицейских ,. если зеркально ,по Захаровой и её МИДа и Пескова ,с его Кремлём .
В России зеркально не может быть , потому ,как зеркало не отражает ни дорог ,ни друзей . Изгои в зеркале и ничего более .

(комментарий скрыт)

punyoshohlai 21 декабря 2018 | 13:19

Гнать симонянок with pissed rags

foma55 21 декабря 2018 | 13:21

Наш ответ Мэй за RT!

anatoli_antibandera21 21 декабря 2018 | 13:34

Давно пора.

(комментарий скрыт)

sidoroventucascz 21 декабря 2018 | 14:06

"Есть обычай на Руси - ночью слушать Би-би-си". (С) - народное. Через все глушилки и заслонки. А тут одна ржавая путинская глушилка-перделка из сундука с тухлым андроповским приданным возбудилась и засвиристела. Напугали ежа голой жопою!

Самое обсуждаемое

Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 233 6 29506 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 276 6 12958 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Надо перестать делить граждан на неприятных и приятных Печаль, что такое обвинение вообще возможно. Что за него можно попасть в тюрьму, да еще до суда. До обвинительного приговора, то есть не будучи признанной виновным — за имейлы в одиночку…

5 139 6 23309 14.12
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 80 6 6933 11:43
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 190 6 19518 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 151 6 15680 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 514 6 54083 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 73 6 8140 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Сенцов — та фигура, которую рано или поздно будут менять, которого надо менять. Всех на всех — я не верю просто в эту формулу, она слишком абстрактная и вряд ли кто-нибудь на это пойдет…

5 66 6 17255 14.12
#слушать 42:31 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kполитика, власть, сенцов, сми, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 245 6 30622 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 130 6 17598 17.12
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 69 6 9590 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 49 6 7011 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Нас вырастил Сталин! Путин, став президентом, предпочел вернуться к старому советскому гимну. Как и при Брежневе, музыку сохранили. Сергей Михалков умелой рукой еще раз приспособил старый гимн к потребностям нового времени…

5 65 6 25991 14.12
Kистория, гимн, общество, музыка, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Почему Россия — не Китай? Почему Россия — не Китай? Когда приближается годовщина распада Советского Союза, встает вопрос: а можно ли было этого избежать?

5 41 6 6035 20.12
8читать ;смотреть
Kссср, китай, видео, мнения
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 52 6 7679 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события

Популярное за неделю

Новости

Президент РФ  Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян Все помилованные — ранее не  судимы и  полностью раскаялись в  содеянных преступлениях…

5 11 6 40019
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 153 6 197912 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 132 6 17686 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 381 6 354089 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 112 6 121299 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7496090
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3818986

Сегодня в эфире