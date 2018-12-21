В Кремле пообещали рассмотреть жалобы правозащитника Пономарева о нарушениях при его освобождении

В Кремле пообещали рассмотреть жалобы правозащитника Льва Пономарева о нарушениях при его освобождении сегодня. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь нужно проверять, мы не можем полностью полагаться на эту информацию. Мы проверим, как это было и имели ли место какие-то нарушения закона», — сказал он.

Д.Песков также отметил, что президенту РФ Владимиру Путину пока неизвестно о том, как проходило освобождение правозащитника.

Сегодня Л.Пономарева освободили не из спецприемника № 1, а из ОВД Мещанское, куда его, по словам правозащитника, насильно отвезли утром.