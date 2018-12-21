В Кремле пообещали рассмотреть жалобы правозащитника Пономарева о нарушениях при его освобождении
В Кремле пообещали рассмотреть жалобы правозащитника Льва Пономарева о нарушениях при его освобождении сегодня. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Здесь нужно проверять, мы не можем полностью полагаться на эту информацию. Мы проверим, как это было и имели ли место какие-то нарушения закона», — сказал он.
Д.Песков также отметил, что президенту РФ Владимиру Путину пока неизвестно о том, как проходило освобождение правозащитника.
Сегодня Л.Пономарева освободили не из спецприемника № 1, а из ОВД Мещанское, куда его, по словам правозащитника, насильно отвезли утром.
Комментарии4
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danko_wudra 21 декабря 2018 | 12:53
Вот это правильно! А где наша спец1 по жалобам? Из маями?
cimirse37 21 декабря 2018 | 13:00
Какая разница? Меньше любопытной публики.
aleks50 Алексей Клубников 21 декабря 2018 | 13:00
Мы это расмотрим через некоторое время, сказал песков, посмотрев на часы стоимость в несколько трёхкомнатных квартир.
oneoretwo 21 декабря 2018 | 13:20
...вы заметили, господа ( портянок не касается ), что на прямые заявления граждан и сми, объективные доказательства нарушений (цифровая съемка) закона скотами в погонах и не только, нет абсолютно никакой реакции холуев из т.н. "генпрокуратуры" и иже с ними...
забавно... а а кой хрен тогда кормить эту ораву жополизов ?
"В Кремле пообещали рассмотреть жалобы правозащитника Пономарева о нарушениях..."
...да вы што, внатуре ??!!! а где здесь вы с кремлем и плешивым ? ау, пёськов ?
...ты уж объяви нам и планете, что вы там совсем **нулись и организовали "тройки" - рассматриваете все сами...