Рассекреченные данные картотеки КГБ не доказывают сотрудничества тех или иных лиц с органами
Об этом заявили в Латвийском национальном архиве, который и начал публиковать документы.
Обнародованные документы носят только информационный характер. Они не могут служить доказательством того, что фигурирующие в них люди работали на Комитет госбезопасности. Это можно доказать только решением суда, заявила в эфире латвийского телеканала TV3 директор Национального архива Мара Спруджа. Напомню, что речь идет о картотеке КГБ Латвийской ССР, данные из которой начал выкладывать архив в соответствии с законом о публикации, принятым в стране осенью этого года. Уже опубликовано более 10 тысяч карточек – основная часть на русском языке. В них содержатся данные об агентах, работавших в 1980-х годах в КГБ. В картотеке, например, обнаружили карточку Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, а также имена известных правозащитников, политиков, музыкантов, публицистов. Кроме того, в документах содержится информация о тех, кто планировал выехать из СССР за границу, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки. Ознакомиться с данными картотеки может любой желающий, пройдя процедур регистрации.
Напомним, что у публикации документов были противники. В частности полиция безопасности Латвии отмечала, что после этого люди станут менее охотно сотрудничать со спецслужбами, опасаясь за сохранность своих личных данных в будущем.
Комментарии11
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danko_wudra 21 декабря 2018 | 12:57
Надо да халю веселкину рассекретить. А маями.
kottigr1 21 декабря 2018 | 13:02
danko_wudra: Пусть все чекистские стукачки и вертухаи помнят. Рано или поздно их имена узнают люди.
Никто не забыт и ничто не забыто.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 13:50
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sim202_ 21 декабря 2018 | 13:24
danko_wudra:
И тебя расчехлят рано или поздно, дурачок.
Хоть ты и штатный дурачок.
olegleon 21 декабря 2018 | 13:01
а чьи имена там не содержатся? правильно, тех кто сейчас у власти. не просто так столько лет подчищали архивы и только сейчас обнародовали
efilika 21 декабря 2018 | 13:21
olegleon: у российской власти
cimirse37 21 декабря 2018 | 13:03
Думаю, что за судом дело не станет
mahnozlukka 21 декабря 2018 | 13:13
давно пора
parasuk_ 21 декабря 2018 | 13:15
Прикольно. Известные правозащитники в картотеке кгб :) Впрочем, либерально-правозащитная публика состоит из педерастов разной степени голубизны, а это в ссср считалось преступлением. Вот и вербовали их на этом
fowler 21 декабря 2018 | 13:21
parasuk_: Ну пока что скорей не правозащитники, а деятели РПЦ...
dr_nemos 21 декабря 2018 | 13:26
parasuk_: портянка, пока это все эти педерасты из рпц высвечиваются. Позже, когда рассекретят фсб-шные документы, мы там найдем многих портянок, церковников, лдпр-овцев и "стойких патриотов", вроде тебя, пойманных на гомосексуализме. Вообще в истории это характерно - именно борцы с гомиками ими и являлись, вот как рэм, например.