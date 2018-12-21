Рассекреченные данные картотеки КГБ не доказывают сотрудничества тех или иных лиц с органами

Об этом заявили в Латвийском национальном архиве, который и начал публиковать документы.

Обнародованные документы носят только информационный характер. Они не могут служить доказательством того, что фигурирующие в них люди работали на Комитет госбезопасности. Это можно доказать только решением суда, заявила в эфире латвийского телеканала TV3 директор Национального архива Мара Спруджа. Напомню, что речь идет о картотеке КГБ Латвийской ССР, данные из которой начал выкладывать архив в соответствии с законом о публикации, принятым в стране осенью этого года. Уже опубликовано более 10 тысяч карточек – основная часть на русском языке. В них содержатся данные об агентах, работавших в 1980-х годах в КГБ. В картотеке, например, обнаружили карточку Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, а также имена известных правозащитников, политиков, музыкантов, публицистов. Кроме того, в документах содержится информация о тех, кто планировал выехать из СССР за границу, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки. Ознакомиться с данными картотеки может любой желающий, пройдя процедур регистрации.

Напомним, что у публикации документов были противники. В частности полиция безопасности Латвии отмечала, что после этого люди станут менее охотно сотрудничать со спецслужбами, опасаясь за сохранность своих личных данных в будущем.