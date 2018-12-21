Кремль не раскрывает причины, по которым шеф-редактора «The Insider» не допустили на пресс-конференцию президента РФ

Кремль не раскрывает причины, по которым шеф-редактора «The Insider» и автора расследований про ГРУ Романа Доброхотова вчера не допустили на пресс-конференцию президента РФ несмотря на аккредитацию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Речь идет о мероприятии главы государства — президента. В данном случае действует закон о государственной охране. Служба безопасности посчитала необходимым принять такое решение. Конкретные причины мы не раскрываем», — сказал он.