Кремль не раскрывает причины, по которым шеф-редактора «The Insider» не допустили на пресс-конференцию президента РФ
Кремль не раскрывает причины, по которым шеф-редактора «The Insider» и автора расследований про ГРУ Романа Доброхотова вчера не допустили на пресс-конференцию президента РФ несмотря на аккредитацию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Речь идет о мероприятии главы государства — президента. В данном случае действует закон о государственной охране. Служба безопасности посчитала необходимым принять такое решение. Конкретные причины мы не раскрываем», — сказал он.
Комментарии7
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danko_wudra 21 декабря 2018 | 12:44
А где старуха данко1 спец по инсайдерам и мельниковым?
sergeev67 21 декабря 2018 | 12:45
Если бы его не недопустили наши спецслужбы, то его недопустили бы солдаты НАТО! Вот так.
unprejudiced 21 декабря 2018 | 12:46
я полагаю этот поданглосакс даже и на конференцию не ходил, а сразу на эхо пошел с заранее придуманным фейком про отказ его пропуска
scorpio_ 21 декабря 2018 | 12:47
Мда... убеждаюсь еще раз, как был прав мой профессор по физике: "The Universe is made of protons, neutrons, electrons and morons".
hihi2raza 21 декабря 2018 | 12:49
Побоялись, что ботоксной крысе не удобные вопросы будет задавать
cimirse37 21 декабря 2018 | 13:05
Да не пустили и все тут. И нечего Доброхотову плакаться, пусть идет в суд.
aleks50 Алексей Клубников 21 декабря 2018 | 13:06
Мог задать вопрос от которого лидера портянок мог поразить апоплексический удар. А он и есть Россия, как его холуи и считают.