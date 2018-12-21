Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала в суд на авиакомпанию «Победа» из-за платной регистрации на рейсы в аэропортах иностранных государств. Как сообщает агентство «Москва», ведомство требует признать эти действия незаконными. «Победа» ввела сбор в размере 25 евро за регистрацию в аэропортах Европы минувшей осенью.