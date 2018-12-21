ВВС соблюдает все правила и нормы законодательства...

Об этом представитель телерадиокомпании заявил в интервью Интерфаксу. Ранее стало известно, что Роскомнадзор с сегодняшнего дня начал проверку телеканала ВВС World News и интернет-ресурсов ВВС. Это ответ на действия британского регулятора, который признал нарушение правил беспристрастности в программах телеканала RT.