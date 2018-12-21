ВВС соблюдает все правила и нормы законодательства
Об этом представитель телерадиокомпании заявил в интервью Интерфаксу. Ранее стало известно, что Роскомнадзор с сегодняшнего дня начал проверку телеканала ВВС World News и интернет-ресурсов ВВС. Это ответ на действия британского регулятора, который признал нарушение правил беспристрастности в программах телеканала RT.
Комментарии17
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naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 12:38
ВВС - лживейшая из известных фейковых контор.
pattrick1 21 декабря 2018 | 12:40
ВВС соблюдает все правила и нормы законодательства...
Мало того, что они сами постоянно лгут, так ещё предоставляют микрофон "гозманам", "сванидзам", "исаевым", "навальным", "саакашвильям"... которые не скрывают свою ненависть к России и российскому народу.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 12:47
pattrick1: а где старая неодекватка1 спец по ббс? Из маями?
pattrick1 21 декабря 2018 | 12:48
danko_wudra:
Интервью ВВС даёт.
danko_wudra 21 декабря 2018 | 12:49
pattrick1: в схронах маями.
curiosityandjustice 21 декабря 2018 | 12:52
pattrick1: так народ - это Путин, а Путин -это народ? Неужели? И миллионеры-тоже простой народ?
pattrick1 21 декабря 2018 | 12:56
curiosityandjustice:
Я бы ответил, но не понял смысл твоего комментария. Попробуй ещё раз?
polimist 21 декабря 2018 | 13:00
pattrick1: А Россия по твоему мнению это Путин и его коррумпированная шобла?
danko_wudra 21 декабря 2018 | 13:02
pattrick1: ты пиши медленно, до него не сразу доходит.
pattrick1 21 декабря 2018 | 13:31
polimist:
Не знаю как на счёт тебя, может ты самый честный в стране человек, но если сравнивать В.Путина со всеми политиками участвующими в выборах, то ВВП и "Единая Россия" самые честные, порядочные и пророссийские политики, то есть, какими жуликами бы их не считали, другие ещё хуже, чем они.
polimist 21 декабря 2018 | 12:56
naebabchenka_drysch: Убери рога, мудила
vova6_let 21 декабря 2018 | 12:42
Ну и что, что законы соблюдает ? "Понятия-то" -не соблюдает ! ( см.: понятия-это законы, принятые путиным и противоречащие Конституции РФ ), так что-наказать !
kreamssdick 21 декабря 2018 | 12:51
В ВВС никто не сомневается, но Манька раскрыла уже свой грязный рот, а Симонянка сейчас сглотнет и подтянется.
kessara 21 декабря 2018 | 12:52
и что они хотят там найти)
timwlad93 21 декабря 2018 | 12:53
ВВС соблюдает все правила и нормы законодательства
Об этом представитель телерадиокомпании заявил в интервью Интерфаксу.
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Ну вообще то зная систему отношений в западной системе на основе иудейской протестантской нацистской религии оправдывать свои действия лжецов и подонков методом сам дурак на выдуманных фактов,то другого ответа от западных представителей просто не ожидать не стоит.
Все прекрасно помнят как с начало премьер министр Великобритании завопил после либерализации политической системы на основе мультикультуризма ,что мультикультур не состоялась,а в след тоже самое повторила и канцлер Германии о провале мультикультуризма после того как многопартийные парламентарии сцепились в перманентной гражданской войне обвиняя друг друга во всём вплоть до развала Германии и Великобритании.Так образовался на западе кризис доверия.
Так что любой представитель западной системы это лжец и подонок по своему иудейскому протестантскому религиозному воспитанию над которыми центральные власти взяли жёсткий контроль и цензуру на основании нанесения вреда престижу и тем самым нанесению убытков.
Чем угробили окончательно интеграцию.
И как результат Великобритания стала разваливаться и отваливать из Евросоюза.
Идеология социального образования общества это основа всему.
vladimirgornitsky 21 декабря 2018 | 12:54
Сказано же - зеркальная мера. Прямым текстом же объяснили, Меры будут принимать не "за-что-то", а "потому что". Альтернативно одаренная Захарова сама же сказала, что журналисты ВВС - профессионалы, добросвестно выполняющие свои обязанности.
Но, поскольку RT уличили как раз в отсутствии профессионализма и добросовестности, Россия не может не ответить "сам дурак". Оставить такое без ответки, было было бы не по-пацански.
detul 21 декабря 2018 | 13:33
vladimirgornitsky: Это кто "уличил" RT ?? Неужели те "беспристрастные" арбитры на которых RT и вякал. … Тогда действительно "уличили", просто у них не было других вариантов.