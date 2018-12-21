Почти 40% россиян занимаются спортом, — это данные министра спорта Павла Колобкова
По его словам, среди молодежи этот показатель составляет 79%. На развитие массового спорта в стране государство в ближайшие годы должно потратить 137 миллиардов рублей.
Комментарии9
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djuga 21 декабря 2018 | 12:16
Почти 40% россиян занимаются спортом... Из молодежи 79%
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Какая неприкрытая ложь!
Молодежь - это школьники и студенты у которых есть уроки физкультуры?
40% взрослого населения? Он считает физкультурой работу на грядках и хождение пешком до дачи - 4-5 км от ближайшей автобусной остановки?
В школах раньше по вечерам можно было поиграть в настольный теннис, волейбол, мини-футбол. Сейчас все это прикрыли почти везде в Москве (якобы защита от терроризма).
Сей чиновник врет как дышит.
danko1 21 декабря 2018 | 12:21
djuga: Если Путин нагло врет, то ему все чиновники вторят.
На лжи при путинизме всё основано.
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 12:16
Верится с трудом в это столь свежее предание. Разве что употребление спиртных напитков всех видов этот деятель называет спортом.
antiput2000 21 декабря 2018 | 12:17
Восхищаюсь! Это врун переплюнул Путина. ВТ
kessara 21 декабря 2018 | 12:29
И скоро 90 перейдет на здоровое питание, хлеб и воду
dnepr777 21 декабря 2018 | 12:33
литрбол?
rogerrabbit 21 декабря 2018 | 12:37
@ Почти 40% россиян занимаются спортом. @
разумеется
кроме того, согласно недавнему аналогичному исследованию, 40% россиян заявили, что совсем не пьют спиртное, а среди 18-24-летних так ответили 57%
всё это, безусловно, является чистой правдой
saa_aas 21 декабря 2018 | 12:58
Власть видимо к спорту относит: беготню пенсионеров и малоимущих по магазинам за уценёнными продуктами, борьбу людей за выживание, единоборства школяров с полицаями-гвардейцами, отфутболивание народных кандидатов на "выборах" и т.п...
alexey65 21 декабря 2018 | 14:06
По брехливости российская статистика уже давно переплюнула советскую.