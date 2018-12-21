Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин не будет баллотироваться на этот пост
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин не будет баллотироваться на этот пост.
Прядкин сказал, что работа в премьер-лиге его полностью устраивает и он намерен посвятить ей ближайшие полтора года до того, как закончатся его президентские полномочия в этой организации. Кроме того, Прядкин отметил, что за Президентом должны стоять серьезные спонсоры, а его функционал значительно шире, чем интервью после матча сборной. Президентская кампания в российском футболе фактически началась после того, как о своей отставке объявил многолетний глава РФС Виталий Мутко. Пока никто из претендентов не заявил о своих амбициях. Эксперты полагают, что наиболее очевидным кандидатом является Председатель совета директоров питерского Зенита Александр Дюков, который также занимает должность председателя правления и генерального директора «Газпром-нефти».
Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля.
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