Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин не будет баллотироваться на этот пост.

Прядкин сказал, что работа в премьер-лиге его полностью устраивает и он намерен посвятить ей ближайшие полтора года до того, как закончатся его президентские полномочия в этой организации. Кроме того, Прядкин отметил, что за Президентом должны стоять серьезные спонсоры, а его функционал значительно шире, чем интервью после матча сборной. Президентская кампания в российском футболе фактически началась после того, как о своей отставке объявил многолетний глава РФС Виталий Мутко. Пока никто из претендентов не заявил о своих амбициях. Эксперты полагают, что наиболее очевидным кандидатом является Председатель совета директоров питерского Зенита Александр Дюков, который также занимает должность председателя правления и генерального директора «Газпром-нефти».

Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля.