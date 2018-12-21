МВД предложило расширить полномочия полицейских по досмотру граждан и проникновению в жилище
Ведомство объясняет это необходимостью «более эффективного обеспечения прав и свобод граждан».
В случае принятия поправок полицейские смогут досматривать человека, если они сочтут, что тот скрывает при себе предметы кражи. Также они получат право на досмотр граждан, их вещей или автомобиля «в границах отдельных территорий и важных объектов», но каких именно, не сказано.
Кроме того, в МВД считают, что сотрудникам полиции необходимо разрешить проникать в жилище или на земельный участок, когда это необходимо для задержания пойманных на месте преступления или скрывающихся лиц. Если подозреваемый закрылся в машине или в ней находится кто-то, кому необходима помощь, полицейские должны иметь право вскрыть автомобиль – такое предложение тоже есть в поправках.
Еще одно нововведение касается «противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан». В таких ситуациях полицейский может сначала осуществить «неотложные меры», а уже потом представиться и разъяснить виновному его права.
Когда именно МВД планирует внести эти поправки, не сообщается.
Комментарии9
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olegleon 21 декабря 2018 | 12:14
" а уже потом представиться и разъяснить виновному его права. "
а сейчас тогда как? "разрешите представиться, лейтенант Петров, ОВД Тверское, Центрального округа города Москвы. Вы подозреваетесь в убийстве и применении огнестрельного оружия против граждан"
и на каких словах виновный в него уже выстрелит?
danko1 21 декабря 2018 | 12:28
МВД незаконное проникновение полицаев в дома защитой прав человека объявило?
А изъятие полицаем денег и прочих ценностей, подбрасывание наркотиков и оружия- выявлением террористов?
В МВД служат не только с одной извилиной от фуражки, но и на тяжелых наркотиках сидят.
olegleon 21 декабря 2018 | 12:53
danko1: почему незаконное? они и просят узаконить проникновение в жилище при наличии в нём преступника. может в США или Британии полиция не проникает в жилище, в которое забежал преступник? а может стёкла автомашин не бьют, чтобы достать того, кто "отказывается выполнить требование полиции"? так воспользуйтесь инетом и на трубе посмотрите видео с полицейских камер. сейчас их много выкладывает сама полиция
post_v 21 декабря 2018 | 12:55
danko1:
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зачем новые правила полицейской подставе на "легендарном посту ДПС "Кущевский" (он же "Цукерова балка") в Краснодарском крае?
Схема этой подставы неоднократно была описана автомобилистами в интернете:
"Вас останавливают на этом посту, потом просят выйти из автомобиля по разной причине, потом неожиданно начинают досмотр автомобиля по беспределу, без понятых и без оформления"
Как новые правила могут спасти от подкинутых в нишу двери или в бардачок наркотиков или оружия?
kreamssdick 21 декабря 2018 | 12:18
Надо положить по полицейскому в кровать каждой российской семьи для надежности.
ramses333 21 декабря 2018 | 12:20
А, может, сразу, так сказать, по-хорошему предложат гражданам добровольно сдавать органам правопорядка ключи от квартир, где деньги лежат.
post_v 21 декабря 2018 | 12:58
ramses333:
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зачем им ключи?
лучше пусть граждане сдадут деньги в МВД на "ответственное хранение"
cromwel 21 декабря 2018 | 12:21
я так думаю это только начало. Дальше будет хуже. Потом будут приезжать черные воронки по ночам к подъездам и хватать тех кто не согласен с режимом. И десять лет без права переписки.
benin_papa__ 21 декабря 2018 | 13:04
Все эти поправки и дополнения есть проявление непрофессионализма. Понятно, что проще обыскивать всех подряд, чем ловить конкретных преступников.
А непрофессионализм есть родовая черта РФ.
Ноги которого растут из самой столетней давности идеи составить целое государство из тех «кто был ничем».
Вот с тех самых пор вся история «проклятьем заклейменных голодных и рабов» есть непрерывные иллюстрации басен И. А. Крылова.