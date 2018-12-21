МВД предложило расширить полномочия полицейских по досмотру граждан и проникновению в жилище

Ведомство объясняет это необходимостью «более эффективного обеспечения прав и свобод граждан».

В случае принятия поправок полицейские смогут досматривать человека, если они сочтут, что тот скрывает при себе предметы кражи. Также они получат право на досмотр граждан, их вещей или автомобиля «в границах отдельных территорий и важных объектов», но каких именно, не сказано.

Кроме того, в МВД считают, что сотрудникам полиции необходимо разрешить проникать в жилище или на земельный участок, когда это необходимо для задержания пойманных на месте преступления или скрывающихся лиц. Если подозреваемый закрылся в машине или в ней находится кто-то, кому необходима помощь, полицейские должны иметь право вскрыть автомобиль – такое предложение тоже есть в поправках.

Еще одно нововведение касается «противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан». В таких ситуациях полицейский может сначала осуществить «неотложные меры», а уже потом представиться и разъяснить виновному его права.

Когда именно МВД планирует внести эти поправки, не сообщается.