Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня вышел на свободу из-под административного ареста

Утром его силой перевезли из спецприемника №1 в ОВД Мещанское. Об этом, в частности, рассказал его сын, Федор

77-летнего правозащитника признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции. Сначала суд приговорил его к 25 суткам административного ареста, затем срок был сокращен до 16 дней.