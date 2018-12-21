Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня вышел на свободу из-под административного ареста
Утром его силой перевезли из спецприемника №1 в ОВД Мещанское. Об этом, в частности, рассказал его сын, Федор
77-летнего правозащитника признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции. Сначала суд приговорил его к 25 суткам административного ареста, затем срок был сокращен до 16 дней.
Комментарии7
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rihard 21 декабря 2018 | 12:08
А что это они такие скромные и трусливые?Не хочется с народом встречаться?
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 12:18
Обратно старого бузотёра, в кутузку. А то опять Закон нарушит, но уже на более серьёзную статью.
В обезьяннике ему будет лучше.
drillerthriller 21 декабря 2018 | 12:21
naebabchenka_drysch: рогатая мразота и погоняло соответствует.
romashka__ 21 декабря 2018 | 12:33
Здоровья и сил Льву Пономарёву!
unprejudiced 21 декабря 2018 | 12:11
Белорусская Православная Церковь (БПЦ) официально признала новосозданную украинскую «ПЦУ» раскольниками.
Об этом говорится в заявлении Общего собрания Минской Епархии от 20 декабря 2018 года, опубликованном на официальном портале БПЦ.
В связи со сложившейся ситуацией — посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви, проведением так называемого объединительного собора в Киеве и образованием на Украине новой псевдоцерковной структуры — Общее собрание Минской епархии постановило:
Единогласно поддержать решения Священного Синода Русской Православной Церкви, Синода Белорусской Православной Церкви, Архиерейского совета Минской митрополии, Епархиального совета Минской епархии о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.
Выразить искреннюю сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неустанные труды в деле сохранения единства Церкви.
...
Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с «духовенством» указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею «таинствах».
Ну вот и всё, клоунский цирк укров снова потерпел полный крах
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 12:21
Какелы будут крестить отпрысков в раскольническом обезьяннике с бородатыми сектантами-педофилами?
Ну-ну... БРАВО ! ;-)))
ox1 21 декабря 2018 | 13:43
Надеюсь, ему хотя бы пенделя дали на прощание для ускорения и вразумления.