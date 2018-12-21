Политика Лондона в сфере СМИ не оставила России иного выбора, кроме зеркального ответа — Захарова

Политика Лондона в сфере СМИ не оставила России иного выбора, кроме зеркального ответа, — так официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Роскомнадзора о проверке интернет-ресурсов ВВС и его телеканала. Она началась уже сегодня и стала реакцией на действия британского регулятора. Он признал нарушение правил беспристрастности в программах телеканала Раша Тудей.

Помимо сюжетов о Солсбери, британский регулятор нашел нарушения в выпусках о конфликте в Сирии и материалах об Украине.