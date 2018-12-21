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12:02, 21 декабря 2018

Политика Лондона в сфере СМИ не оставила России иного выбора, кроме зеркального ответа — Захарова

Политика Лондона в сфере СМИ не оставила России иного выбора, кроме зеркального ответа, — так официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Роскомнадзора о проверке интернет-ресурсов ВВС и  его телеканала. Она началась уже сегодня и стала реакцией на действия британского регулятора. Он признал нарушение правил беспристрастности в программах телеканала Раша Тудей.
Помимо сюжетов о Солсбери, британский регулятор нашел нарушения в выпусках о  конфликте в  Сирии и  материалах об Украине.

Комментарии

26

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olegleon 21 декабря 2018 | 12:05

Эхо в своём стиле. а вот какие на самом деле претензии у британских властей
"Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде."

danko1 21 декабря 2018 | 12:10

В переводе на реальные события: "не позволите нам врать- запретим вам говорить правду".
О том, что в отличии ото лжи Симоньян аудитории Би-Би-Си в рамках стат. погрешности и большинству недоступна, Захарова молчит.
Оставят только зомбоящик. Даже интернет пытаются под свой контроль поставить.
Но на фундаменте изо лжи режим долго существовать не сможет.

naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 12:16

Никто так не соврёт, как англо-сакс "журналюга" и СМИ его - продажные, лживые, лицемерные и двуличные.

Все это знают.

dr_nemos 21 декабря 2018 | 12:42

naebabchenka_drysch: и это портянка продажная вещает...классно! умница. Да, уродец...термин "англо-сакс" из словаря фашистов рейха...что показательно.

lenin3 21 декабря 2018 | 12:18

danko1: "И тогда главврач Маргулис телевизер запретил...")))

gordy 21 декабря 2018 | 12:26

Будут глушить?

olegleon 21 декабря 2018 | 12:20

danko1: первый вопрос: "почему ВВС не транслируется в России?"
второй вопрос: "сколько продержатся у нас СМИ, которые "подрывают официальную позицию российского правительства?""
третий вопрос: "Вы лично хотите, чтобы у нас были законы для СМИ аналогичные британским?"

и главное. ВВС, в отличии от Эха, дало не только информацию о решении регулятора, но и привело мнение RT, а также честно сообщило о сути претензий, что упорно не делает Эхо

sharko_2 21 декабря 2018 | 12:25

olegleon:

Это цитата из Политфорума.. Т. е., из пропагандонской клоаки. Причём, страница там уже удалена.
Говнюк!

olegleon 21 декабря 2018 | 12:29

sharko_2: дебилушка, это цитата ВВС Русская Служба.
(Британский регулятор Ofcom: программы телеканала RT не были объективными
20 декабря 2018)

не считай всех такими лгунами как ты сам

olegleon 21 декабря 2018 | 12:46

sharko_2: обтекаешь? соврал, а тебя на лжи и поймали )))

vilingrad 21 декабря 2018 | 12:34

olegleon: Зеркальный ответ Захаровой- это когда тетка смотрит в зеркало не лицом а задницей, и удивляется: «А чего это у меня лицо как жопа?»

olegleon 21 декабря 2018 | 12:58

vilingrad: "зеркальный" для Маши это "Вы наказываете наше СМИ за неисполнение в полном объёме Ваших правил, а мы накажем за неисполнение наших".
и, ещё раз, если бы у нас были такие законы и правила как в Британии, то все оппозиционные СМИ давно бы уже были закрыты или вынуждены были бы говорить правду.
вот претензия британского регулятора "Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде".
а теперь почитайте интервью на Эхе. 99% попадают под нарушение британских правил

kreamssdick 21 декабря 2018 | 13:05

olegleon: немытая лахудра из подворотни бормочет про ВВС. В Англии ружья кирпичом не чистют, передайте анператору.

olegleon 21 декабря 2018 | 13:21

kreamssdick: а ты не прокомментируешь слова "Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства"? надо наказывать за это СМИ или нет?

kreamssdick 21 декабря 2018 | 13:38

olegleon: Как бы похер что ты там лопочешь

olegleon 21 декабря 2018 | 13:50

kreamssdick: забавно, но Захаровой пофиг, что ты лопочешь. но ты же рвёшься написать. или ты ради лайков? для отчёта?

kreamssdick 21 декабря 2018 | 13:54

olegleon: Я указую обществу на ее немытость и неподмытость и моральную нечистоплотность, на нее мне тоже пофиг, пусть вшей кормит.

olegleon 21 декабря 2018 | 14:01

kreamssdick: т.е. общество тебя попросило давать оценки людям? и давно тебя попросили это делать?

kreamssdick 21 декабря 2018 | 14:03

olegleon: Верещи что хочешь, Манька чище не станет

mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 12:06


Нужно направить маньку-аблигацию вместе с инспекцией от роскомпозора в Англию, в штаб-квартиру ВВС для более тщательной зеркальной проверки!

platonnekafrin 21 декабря 2018 | 12:11

Досадный провал двух наших лучших агентов оставил лишь одну возможность мстить. Мстить будет: А - Роскомнадзор, Б - мстя будет страшная, поскольку будет проходить в России с участием Захаровой.

dr_nemos 21 декабря 2018 | 12:15

звмечательно! Это как бандитам ничего не остается как грабить и насиловать честных граждан...ведь их, сироток, преследуют и не дают пропагандировать бандитизм.

croaker 21 декабря 2018 | 12:25

Сволочи, мы их заставим нюхать наше говно!

hihi2raza 21 декабря 2018 | 12:46

Захарова, пора лечится от алкоголизма.

gregor 21 декабря 2018 | 13:00

Политика Лондона в сфере СМИ не оставила России иного выбора, кроме зеркального ответа — Захарова
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Проверка Роскомнадзором это и есть зеркальный ответ ?
Смешная страна ,какая-то ..... недаленда .

captaingeorge 21 декабря 2018 | 13:07

Конечно же ВВС следовало бы вопреки Скотлендярду признать дуэт Боширов-Петров странствующими туристами-шпилевиками, недобитых Скрипалей - жертвами Ми-6, а ГРУ - правозащитной организацией, вот тогда бы появился "выбор", а так нет - будем пристально проверять...

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