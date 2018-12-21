Россия заинтересована в восстановлении партнерских отношений с Великобританией, — говорил накануне Владимир Путин
Россия заинтересована в восстановлении партнерских отношений с Великобританией, — говорил накануне Владимир Путин.
Комментируя эти заявления Путина, Форин Офис сказал, что Соединенное королевство готово к улучшению отношений, однако прежде всего Москва должна изменить свою манеру поведения.
Комментарии17
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klukvik 21 декабря 2018 | 12:07
вова, сдай чепигу и сам сдайся, а уж Лондон устроит вам партнерские отношения
tvitov66 21 декабря 2018 | 12:22
klukvik: неужели опять соврал? Или ему не доложили о проверке ВВС?
astet 21 декабря 2018 | 12:40
tvitov66: Путин:
"Мы будем и впредь завозить к вам в Англию
радиоактивные материалы и яды
и при этом улыбаться вам.
Англичане, давайте дружить!"
mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 12:08
Конечно, он хочет вновь летать в Лондон и чтобы его там встречали, как королеву.
tvitov66 21 декабря 2018 | 12:19
mikhail_spb_: ждали ... как нашего опоздуна 4 часа 15 минут ждала королева
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 12:26
mikhail_spb_: По-лондонски: Queen Putin First
olegleon 21 декабря 2018 | 12:08
только Москва? может и Лондону тоже следует изменить и тогда получится разговор
vladimirgornitsky 21 декабря 2018 | 12:08
"Россия заинтересована в восстановлении партнерских отношений с Великобританией"
Еще бы она была не заинтересована, учитывая масштаб деловых и личных интересов в Англии верхушки власти жуликов и воров.
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 12:13
Порфирий Владимирович был известен в семье под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика.
don_ballon 21 декабря 2018 | 12:15
Дык, чего проще? Сдай исполнителей террактов в Англии, накажи виновных, принеси извинения-все дела. Всё равно это придётся сделать следующему президенту, зачем его подставлять?
testmeter 21 декабря 2018 | 12:15
"партнерских отношений с Великобританией" ///
Какое-то неприличное предложение.
Партнерство, конечно же, восстановится.
И ты, Вова будешь снизу. И в ж@пу ...
dr_nemos 21 декабря 2018 | 12:19
Что примечательно....бандит всегда хочет взаимопонимания на своих условиях, понятиях.
vladimir1_57 21 декабря 2018 | 12:24
Корече-е ... надо хорошенько дать в наглый англосаксонский бубен
plank1957 21 декабря 2018 | 12:28
Так, надо срочно приструнить Захарову и Роскомпозор, пока они окончательно не испортили перспективу улучшения отношений РФ и UKGB.
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 12:56
Не, для "восстановления партнёрских отношений" ещё маловато "гадящих англичанок" отравлено.
plank1957 21 декабря 2018 | 13:46
vasya_von_smetankin:
Ну, пока что травят своих Скрипалей, Литвиненко, а бритты страдают разве что попутно.
oneoretwo 21 декабря 2018 | 13:05
...обычная разводка гопника: под успокоительные речи и заявления продолжает шарить рукой в чужом кармане и грозить ножичком... гномик недозабитый, блин...