Россия заинтересована в восстановлении партнерских отношений с Великобританией, — говорил накануне Владимир Путин.

Комментируя эти заявления Путина, Форин Офис сказал, что Соединенное королевство готово к улучшению отношений, однако прежде всего Москва должна изменить свою манеру поведения.