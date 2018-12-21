Власти Чечни назвали «лживым» доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в республике
«Текст носит ярко выраженный предвзятый характер», — заявил Интерфаксу пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
По его словам, по материалам публикаций в ряде СМИ, в том числе, о преследованиях геев в Чечне, надзорные органы провели проверки, однако никаких нарушений обнаружено не было.
В докладе ОБСЕ содержится призыв к властям России начать расследование действий правительства республики в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Комментарии3
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danko1 21 декабря 2018 | 11:37
Рабам права человека без надобности.
А нарушать права человека и Конституцию Рамзану сам Путин официально позволил, сказав, что в Чечне такие обычаи.
prostotak123 21 декабря 2018 | 11:44
А я верю Каримову. Не могу не верить - я же в России живу...)))) А иначе могут и извиняться заставить....
don_ballon 21 декабря 2018 | 11:50
Разве у ОБСЕ есть вопросы к властям Чечни? В России 85 регионов, ОБСЕ не может работать с каждым в отдельности. Претензии к властям России, естественно. Сатрапам-молчать в тряпочку.