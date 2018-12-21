Власти Чечни назвали «лживым» доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в республике

«Текст носит ярко выраженный предвзятый характер», — заявил Интерфаксу пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

По его словам, по материалам публикаций в ряде СМИ, в том числе, о преследованиях геев в Чечне, надзорные органы провели проверки, однако никаких нарушений обнаружено не было.

В докладе ОБСЕ содержится призыв к властям России начать расследование действий правительства республики в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.