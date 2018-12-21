Журналист немецкого политического еженедельника «Шпигель» годами выдумывал репортажи и подделывал интервью
Редакция издания, расположенного в Гамбурге, оценила этот случай как «самый тяжелый кризис своей публицистики».
(Журналист Клаас Релотиус подделал, по меньшей мере, 14 репортажей и интервью в «Шпигеле» и один репортаж в берлинской газете «Тагесшпигель». Кроме того, некоторые из 60 материалов он написал для восьми других изданий, в том числе «Вельт» и «Цайт онлайн». Релотиус признался накануне, что в течение многих лет часто прибегал к полету фантазии, если ему не удавалось провести расследование или добиться интервью. 33-летний журналист получил четыре важных для профессии премии. Полтора года назад он был принят на работу в «Шпигель».
Обманщик был разоблачен благодаря коллеге, готовившему совместно с ним репортаж о границе между Мексикой и США, который вышел в одном из ноябрьских номеров журнала. Редакция издания сама подробно сообщила о скандале на портале «Шпигель онлайн». Жюри одного из премиальных комитетов вчера отозвало свою награду. Релотиус уже освободил свое рабочее место в журнале. )
Издательство «Шпигеля» намеревается создать внутреннюю комиссию по проверке обязанности документировать все детали репортажей. В статье, однако, подчеркивается, что полностью исключить случаи фальшивок при всем желании невозможно.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
prostotak123 21 декабря 2018 | 11:42
И неизвестно, что хуже: выдумать репортаж с начала и до конца или, как бывает в России, чего-то спросить и, не поняв ответа, чего-то написать...Да этот Релотиус, по сравнению с его российскими коллегами, настоящий профи...
vsevolodsamara 21 декабря 2018 | 12:13
Его уже на RT трудоустроили? Такие там нужны!
m_doc 21 декабря 2018 | 12:23
vsevolodsamara: Откуда знаешь? Уборщиком там подрабатываешь?
naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 12:24
Не удивительно.
В так называемых димакратычыских гейропейских пропагандистских СМИ 87% "журналистов" так и работают. Это очевидно ВСЕМ.
noxepy_88 21 декабря 2018 | 11:42
Его Путин заставил!!!
glotov 21 декабря 2018 | 11:44
А разве это не обыденность для западной журналистики? Подделывать не нужно, нужно только умело расставлять акценты, вырывать из контекста, интерпретировать , и т.д. Лишь бы выдавать "нужный" продукт.
danko1 21 декабря 2018 | 11:44
У нас Киселев ( и не только) постоянно артистов за реальных людей выдает, а старые архивные кадры за современные.
Так ему за это враньё не только хорошо платят, но и крупнейшим агентством наградили.
2 страны, 2 абсолютно разных мира. Может, поэтому и уровень жизни населения отличается?
olegleon 21 декабря 2018 | 11:47
danko1: а может потому, что там люди работали и не довели свою страну до развала? поэтому то и уровень жизни выше
captainobvious 21 декабря 2018 | 11:50
9 из 10 западных журналистов, специализирующихся на российской тематике, занимаются тем же самым
gromus 21 декабря 2018 | 12:10
Его ждут на первом канале! С нетерпением!
m_doc 21 декабря 2018 | 12:21
gromus: Увы, Прямий украинский перехватил. Моти им мало:)