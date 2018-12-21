Z Архив новостей новости
5 11 6 1774
11:32, 21 декабря 2018

Журналист немецкого политического еженедельника «Шпигель» годами выдумывал репортажи и подделывал интервью

Редакция издания, расположенного в Гамбурге, оценила этот случай как «самый тяжелый кризис своей публицистики».
(Журналист Клаас Релотиус подделал, по меньшей мере, 14 репортажей и интервью в «Шпигеле» и один репортаж в берлинской газете «Тагесшпигель». Кроме того, некоторые из 60 материалов он написал для восьми других изданий, в том числе «Вельт» и «Цайт онлайн». Релотиус признался накануне, что в течение многих лет часто прибегал к полету фантазии, если ему не удавалось провести расследование или добиться интервью. 33-летний журналист получил четыре важных для профессии премии. Полтора года назад он был принят на работу в «Шпигель».
Обманщик был разоблачен благодаря коллеге, готовившему совместно с ним репортаж о границе между Мексикой и США, который вышел в одном из ноябрьских номеров журнала. Редакция издания сама подробно сообщила о скандале на портале «Шпигель онлайн». Жюри одного из премиальных комитетов вчера отозвало свою награду. Релотиус уже освободил свое рабочее место в журнале. )

Издательство «Шпигеля» намеревается создать внутреннюю комиссию по проверке обязанности документировать все детали репортажей. В статье, однако, подчеркивается, что полностью исключить случаи фальшивок при всем желании невозможно.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

prostotak123 21 декабря 2018 | 11:42

И неизвестно, что хуже: выдумать репортаж с начала и до конца или, как бывает в России, чего-то спросить и, не поняв ответа, чего-то написать...Да этот Релотиус, по сравнению с его российскими коллегами, настоящий профи...

vsevolodsamara 21 декабря 2018 | 12:13

Его уже на RT трудоустроили? Такие там нужны!

m_doc 21 декабря 2018 | 12:23

vsevolodsamara: Откуда знаешь? Уборщиком там подрабатываешь?

naebabchenka_drysch 21 декабря 2018 | 12:24

Не удивительно.
В так называемых димакратычыских гейропейских пропагандистских СМИ 87% "журналистов" так и работают. Это очевидно ВСЕМ.

noxepy_88 21 декабря 2018 | 11:42

Его Путин заставил!!!

glotov 21 декабря 2018 | 11:44

А разве это не обыденность для западной журналистики? Подделывать не нужно, нужно только умело расставлять акценты, вырывать из контекста, интерпретировать , и т.д. Лишь бы выдавать "нужный" продукт.

danko1 21 декабря 2018 | 11:44

У нас Киселев ( и не только) постоянно артистов за реальных людей выдает, а старые архивные кадры за современные.
Так ему за это враньё не только хорошо платят, но и крупнейшим агентством наградили.
2 страны, 2 абсолютно разных мира. Может, поэтому и уровень жизни населения отличается?

olegleon 21 декабря 2018 | 11:47

danko1: а может потому, что там люди работали и не довели свою страну до развала? поэтому то и уровень жизни выше

captainobvious 21 декабря 2018 | 11:50

9 из 10 западных журналистов, специализирующихся на российской тематике, занимаются тем же самым

gromus 21 декабря 2018 | 12:10

Его ждут на первом канале! С нетерпением!

m_doc 21 декабря 2018 | 12:21

gromus: Увы, Прямий украинский перехватил. Моти им мало:)

Самое обсуждаемое

Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 233 6 29275 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 276 6 12890 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Надо перестать делить граждан на неприятных и приятных Печаль, что такое обвинение вообще возможно. Что за него можно попасть в тюрьму, да еще до суда. До обвинительного приговора, то есть не будучи признанной виновным — за имейлы в одиночку…

5 139 6 23146 14.12
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 315 6 41634 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Лучший шпион этот тот, кого не запомнишь, выйдя из лифта Спасибо Джеймсу Бонду, что все представляют, что русские гэбистки сплошь как Ольга Куриленко выглядят, на Маришку Бутину никто и думать-то не думал, наверняка…

5 178 6 54644 14.12
Kполитика, сша, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 188 6 19499 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 151 6 15676 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 513 6 54073 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 72 6 8032 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Сенцов — та фигура, которую рано или поздно будут менять, которого надо менять. Всех на всех — я не верю просто в эту формулу, она слишком абстрактная и вряд ли кто-нибудь на это пойдет…

5 66 6 17245 14.12
#слушать 42:31 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kполитика, власть, сенцов, сми, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 245 6 30595 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Сказано на «Свободе»

Андрей Пионтковский: Путин сохраняет не только Крым, но и часть Донбасса. Иначе он потеряет власть Ставка на пятую колонну не оправдалась. А на полномасштабную войну с введением регулярной армии ни российское общество в целом, ни значительная часть имперской «элиты» не были готовы…

5 123 6 52308 14.12
Kполитика, украина, общество, крым, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 127 6 17290 17.12
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 69 6 9584 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Нас вырастил Сталин! Путин, став президентом, предпочел вернуться к старому советскому гимну. Как и при Брежневе, музыку сохранили. Сергей Михалков умелой рукой еще раз приспособил старый гимн к потребностям нового времени…

5 65 6 25980 14.12
Kистория, гимн, общество, музыка, мнения
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 49 6 6999 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события

Популярное за неделю

Новости

Президент РФ  Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян Все помилованные — ранее не  судимы и  полностью раскаялись в  содеянных преступлениях…

5 11 6 39711
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 153 6 197356 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 130 6 17530 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 380 6 354024 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 112 6 121252 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7496039
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3818864

Сегодня в эфире