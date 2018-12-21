Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала ВВС-World News
Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала ВВС-World News, который вещает на территории России, а также будут проверены ресурсы ВВС в интернете, — об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Там признают, что это ответ на действия британского регулятора в отношении российского RТ — он нашел в действиях телеканала нарушение правил беспристрастности. RТ может быть оштрафован, или у него вовсе может быть отозвана лицензия.
Комментарии10
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danko1 21 декабря 2018 | 11:40
Гласность, закон и права человека в России должны быть полностью уничтожены, для чего и создано в нашем концлагере множество надзоров.
ajsenev 21 декабря 2018 | 11:45
danko1: Когда открывали отделение РТ в Британии несколько лет назад, Симоньян с гордостью говорила, что они имеют огромный охват телеаудитории Британии на английском языке. Где-то, если не ошибаюсь, под 90%! Осмелюсь спросить, а где телеканал Би-Би-Си в России на русском языке с охватом хотя бы городов-миллионников? Вопрос риторический, его нет вообще. А как же с принципом взаимности, о котором так любят говорить наши власти?
gordy 21 декабря 2018 | 11:50
"Там признают, что это ответ на действия британского регулятора в отношении российского RТ"
Если хочешь кого-то приглушить - затевай проверку?
don_ballon 21 декабря 2018 | 11:40
Есть обычай на Руси
Отсосать у ВВС.
laksap 21 декабря 2018 | 11:41
Всё правильно делают.
Спасибо , наглосаксам, за науку.
rogerrabbit 21 декабря 2018 | 11:59
разве ВВС-World News вещает на всю Россию и на русском языке?
olegleon 21 декабря 2018 | 11:43
претензия.
"Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде."
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 11:44
Проверили бы лучше, под какой процент Ролдугин даёт кредиты Госбюджету.
Может, человек вообще, в убыток виолончели возит.
kreamssdick 21 декабря 2018 | 11:54
Короче, если сейчас прижмут БИБИСИ, останется Симонянка вещать на Иран, Армению и Вануату. Выпрут из всех нормальных стран.
zhrv 21 декабря 2018 | 12:22
Нет, никакой политики в действиях "регулятора" не просматривается...
Вопрос только в том, когда "обыкновенная цензура" превращается в "обыкновенный фашизм"?