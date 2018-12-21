Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала ВВС-World News, который вещает на территории России, а также будут проверены ресурсы ВВС в интернете, — об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Там признают, что это ответ на действия британского регулятора в отношении российского RТ — он нашел в действиях телеканала нарушение правил беспристрастности. RТ может быть оштрафован, или у него вовсе может быть отозвана лицензия.