Российский биатлонист Александр Логинов в третий раз в этом сезоне поднялся на подиум этапа Кубка Мира

Он стал вторым в спринтерской гонке в чешском Нове-Место.

Логинов не допустил на рубежах ни одного промаха, но, тем не менее отстал от Йоханнеса Бе, который тоже был безупречен в стрельбе на 21 секунду. Столь же весомым было преимущество Александра над неожиданным обладателем бронзовой медали Мартином Понселуомо из Швеции. Сенсацией стало 41 место знаменитого француза Мартена Фуркада, который впервые с 2014 года не набрал очков в завершенной им гонке. Победитель, равно как и его брат Тарье в очередной раз заявили, что им неприятно соревноваться с Логиновым, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, но поделать с этим они ничего не могут. В двадцатке финишировали еще два россиянина. Дмитрий Малышко занял 15 место, Матвей Елисеев – 18-ое. Возвращенный в первую команду Антон Бабиков выступил неудачно. У него только 80-ый результат.

Александр Логинов вышел на второе место в общем зачете Кубка Мира. Лидирует же Йоханнес Бе.