Российский биатлонист Александр Логинов в третий раз в этом сезоне поднялся на подиум этапа Кубка Мира
Он стал вторым в спринтерской гонке в чешском Нове-Место.
Логинов не допустил на рубежах ни одного промаха, но, тем не менее отстал от Йоханнеса Бе, который тоже был безупречен в стрельбе на 21 секунду. Столь же весомым было преимущество Александра над неожиданным обладателем бронзовой медали Мартином Понселуомо из Швеции. Сенсацией стало 41 место знаменитого француза Мартена Фуркада, который впервые с 2014 года не набрал очков в завершенной им гонке. Победитель, равно как и его брат Тарье в очередной раз заявили, что им неприятно соревноваться с Логиновым, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, но поделать с этим они ничего не могут. В двадцатке финишировали еще два россиянина. Дмитрий Малышко занял 15 место, Матвей Елисеев – 18-ое. Возвращенный в первую команду Антон Бабиков выступил неудачно. У него только 80-ый результат.
Александр Логинов вышел на второе место в общем зачете Кубка Мира. Лидирует же Йоханнес Бе.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 11:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
basile7777 21 декабря 2018 | 11:20
Никого на Йехе это не радует!)
Вот если бы Логинов забухал или в морду кому-нибудь дал тогда - да , весь гадюшник бы плясал!))
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 11:32
basile7777: Есть дно, а ведь есть еще и днище. Одно дело трескать мельдоний, включение которого в список ВАДА весьма сомнительное. Другое испоьзование ЭПО. Это беспорное днище - Амстронга за эти хохмы мало того, что выперли из Тура и лишила всех титулов, так и потребовали вернуть большую часто денег.
МЕльдоний треснуть, кислородом в день соревнований подышать можно от незнания или разгильдяйства, с ЭПО это номер не проходит - это мероприятие требует тщательной подготовки и системы. Днище - в любом случае.
avp235 21 декабря 2018 | 11:30
В Чехии этих Новых мест, как собак нерезаных. Неужели трудно написать Нове Место на Мораве?