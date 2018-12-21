Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу – он отбыл 16 суток административного ареста
Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Правозащитника встречали у спецприемника №1, однако, как сам рассказывает Пономарев, его утром перевезли в ОВД Мещанское, а затем – цитирую, — «выкинули на улицу с четырьмя сумками».
Напомню, — 77-летний правозащитник был наказан за публикацию в соцсетях об акции в защиту фигурантов дела «Нового величия» и «Сети», которая не была санкционирована.
Комментарии12
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daos013 21 декабря 2018 | 11:08
А почему старый полупердун , не голодал?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 11:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nelibermot27 21 декабря 2018 | 11:15
Сегодня это станет самой главной новостью, будут встречать как хероя и мученика и страдальца от кр.режыма. Можно сразу ехать в редакцию на Новом Арбате и давать часовое интервью
prostotak123 21 декабря 2018 | 11:46
daos013: Его насильно печеньками кормили...
mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 11:09
Даже такое радостное событие, как освобождение, умудрились изгадить.
Не постеснялись поиздеваться над пожилым заслуженным человеком.
rus 21 декабря 2018 | 11:22
:-)) Поздравляю, смог же!!!
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 11:22
Ну не могут они без спецопераций. А тут еще мороз - какой соблазн выкинуть старика на свободу! Ни один полицейский не устоит! Да что там полицейский, там наверняка были наблюдатели старшей службы! Короче, поглумились от души.
sasass 21 декабря 2018 | 11:26
К старикам в России нет никакого почета и уважения и старость в России большая беда....
fosst13 21 декабря 2018 | 11:44
Т.е. он поддерживает людей, изготавливавших взрывные устройства? Ну молодец, чо. Пусть спасибо скажет, что не присел к террористу Сенцову.
neyexo 21 декабря 2018 | 11:50
«выкинули на улицу с четырьмя сумками»
разве не этого все хотели?
Или чтоб Путин на вертолете прокатил, как больного ребенка
sunday_refugee 21 декабря 2018 | 12:05
Интересно, у него трудовая книжка есть?
chapter_2 21 декабря 2018 | 12:09
Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу – он отбыл 16 суток незаконного административного ареста по звонку из Кремля.