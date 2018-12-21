Роскомнадзор объявил о проверке телерадиокомпании BBC

Она будет проведена в ответ на решение британского регулятора Ofcom, который признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания.

Проверка в отношении канала BBC World News, а также ресурсов британской корпорации в Интернете уже началась, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. О сроках ее окончания он не сообщил. Надзорное ведомство планирует выяснить, соответствуют ли выпускаемые BBC материалы российскому законодательству.

В Роскомнадзоре не скрывают, что поводом для проверки стало решение британского регулятора Ofcom по российскому телеканалу RT. Власти страны признали, что Russia Today неоднократно нарушала правила беспристрастности, в том числе при освещении отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Телеканал уведомили о возможных санкциях, в число которых входит штраф в размере до 250 тысяч фунтов или отзыв лицензии на вещание. Представители RT заявили, что разочарованы решением Ofcom.

Помимо сюжетов о Солсбери, британский регулятор нашел нарушения в выпусках о конфликте в Сирии и материале о националистах на Украине.