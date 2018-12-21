Роскомнадзор объявил о проверке телерадиокомпании BBC
Она будет проведена в ответ на решение британского регулятора Ofcom, который признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания.
Проверка в отношении канала BBC World News, а также ресурсов британской корпорации в Интернете уже началась, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. О сроках ее окончания он не сообщил. Надзорное ведомство планирует выяснить, соответствуют ли выпускаемые BBC материалы российскому законодательству.
В Роскомнадзоре не скрывают, что поводом для проверки стало решение британского регулятора Ofcom по российскому телеканалу RT. Власти страны признали, что Russia Today неоднократно нарушала правила беспристрастности, в том числе при освещении отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Телеканал уведомили о возможных санкциях, в число которых входит штраф в размере до 250 тысяч фунтов или отзыв лицензии на вещание. Представители RT заявили, что разочарованы решением Ofcom.
Помимо сюжетов о Солсбери, британский регулятор нашел нарушения в выпусках о конфликте в Сирии и материале о националистах на Украине.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 11:07
Нужно не ВВС проверять, а выявлять тех, кто тайком слушает их передачи, и доставлять их в кгб для профилактических бесед!
danko1 21 декабря 2018 | 11:10
mikhail_spb_: Так и будет. Коротковолновые приемники полицаи, получившие свободный доступ в квартиры, будут изымать, вместе со всем прочим, что им в квартире понравится.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 11:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
taglit 21 декабря 2018 | 11:16
danko1: запретят из-за "русофобии"...
laksap 21 декабря 2018 | 11:34
taglit:
Всё правильно делают. Учатся помаленьку.
olegleon 21 декабря 2018 | 11:19
danko1: а Вас не смущает, что 90% новостей на Эхе Ofcom признал бы нарушением, т.к. не соблюдается принцип беспристрастности?
почитали бы сначала о претензиях, которые британцы вменили в вину.
даже в этой новости Эхо нарушает принцип беспристрастности, не приводя точку зрения RT.
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 11:26
olegleon, а куда делся тот, который до тебя работал olegleon - ом. Стал старшим прапорщиком или в Сирию забрали?
olegleon 21 декабря 2018 | 11:26
danko1: "Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде."
нет, это не российская власть такие идиотские претензии выдвигает, а британская.
borhudarov 21 декабря 2018 | 11:16
mikhail_spb_: Кстати, действительно, пора покупать. Интернет сделают полностью RU, информации каюк, надо же как то реальную информацию узнавать. А будет это, боюсь, очень скоро. Оглянуться не успеем.
archibald_dandy_esquire 21 декабря 2018 | 11:36
borhudarov: " Интернет сделают полностью RU, информации каюк, надо же как то реальную информацию узнавать. "
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daos013 21 декабря 2018 | 11:10
Зря это. Кто ВВС слушает или смотрит?
vedma2017 21 декабря 2018 | 11:37
daos013:
Да все, кому настоящие новости интересны. Не пропагандистскую же помойку RT смотреть-слушать.
vilingrad 21 декабря 2018 | 11:11
Слепой показывает дорогу, хромой научит танцевать...
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 11:15
Скоро Симонян со всей ее шоблой останется без работы. Рфикам прочищают мозги другие. Все идет к изоляции рфии от внешнего мира, и она сама приближает это, как может.
olegleon 21 декабря 2018 | 11:28
seryj_wolk: а если в России примут такие же правила как в Британии, то что тогда с Эхом и прочими будет?
punyoshohlai 21 декабря 2018 | 11:39
olegleon: если в России примут такие же правила как в Британии.
То Эхо будет вместо говканалов.
rifles 21 декабря 2018 | 11:58
Очень хотелось бы увидеть Симоньян ,сидящей на паперти у дверей гундяевской секты, с протянутой шляпой в руках))
mark60n 21 декабря 2018 | 11:48
seryj_wolk:Не переживайте. RT вещает в двухстах странах мира.и она популярна тем что отличается принципом беспристрастности, приводя точку зрения оппонента.BBC этим похвастаться не может.
platonnekafrin 21 декабря 2018 | 11:16
Из солидарности с Надзором Сбербанк отымет карточку зарплатную у главного редактора, а пристав заблокирует агентские счета. Майор ГИБДД подстережет на красном переходе клеветника-сотрудника. Сосулька рухнет на лжеца и журналиста. Арендодатель вдруг повысит плату, а так же пригрозит жить вместе с ВВС...
captainobvious 21 декабря 2018 | 11:25
вот это правильно! так и надо, другого языка они давно уже не понимают. Око за око, зуб за зуб.
antipudel 21 декабря 2018 | 11:26
BBC та ещё помойка , даже эхо во главе с пуделем круче.
vedma2017 21 декабря 2018 | 11:41
antipudel:
ВВС - старая и уважаемая компания.
Интересуетесь помойками - более помоечной, чем RT - просто нет.
ramses333 21 декабря 2018 | 11:31
Нацлидер вчера частил словечком "русофобия". Как и следовало ожидать, результат не заставил себя ждать. И это только начало.
redka17 21 декабря 2018 | 11:38
Сотрудники компании переходили улицы в не положенных местах.