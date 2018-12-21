В следующем году туристические визы в США для россиян подорожают в два раза
В следующем году туристические визы в США для россиян подорожают в два раза — придется платить не 160 долларов, а 303 доллара. Об этом говорится на сайте посольства. Там отмечают, что сборы основаны на принципе взаимности – Россия взимает такую же сумму с американских туристов для получения российской визы.
И еще одно нововведение: туристы теперь лишатся возможности повторно получить визу в США без собеседования.
Комментарии17
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zmeelov_1 21 декабря 2018 | 10:41
А кто-то ещё едет в Пиндосню? На кой?
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 10:45
zmeelov_1: Нищебродам с зарплатой в сто долларов там действительно делать нечего. Езжайте на дачу, у кого есть.
dataan 21 декабря 2018 | 10:49
А как там Лондон. Вторые сутки не могут сбить дроны летающие над аэропортом. :))))))))))))))))))
Блин вояки-клоуны. :))))))
Бу-га-га-га-га-га
Бу-га-га-га-га-га
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 11:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
archibald_dandy_esquire 21 декабря 2018 | 11:43
dataan: dataan: " Бу-га-га-га-га-га Бу-га-га-га-га-га "
...и это всё о dataan-Егоре из под забора бани-сауны в Магадане...
пора в игнор, Егорушка - там таких дебилов полным полно :) не будешь мне форум ЭМ засорять
olegleon 21 декабря 2018 | 10:50
seryj_wolk: эта новость про Россию, а не Украину. Вы перепутали.
echo_insanity 21 декабря 2018 | 11:23
zmeelov_1: «А кто-то ещё едет в Пиндосню? На кой?»
Согласен с Вами полностью. Если русский человек хочет попасть на Запад, он может поехать в Москву...
pulalala 21 декабря 2018 | 11:27
zmeelov_1:
Пусти дуньку в шикаго !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
antimalin 21 декабря 2018 | 10:44
А чего делать в этих самых США?
Обвинят в каком-нибудь вмешательстве куда-нибудь, и приговорят к нескольким пожизненным срокам лет эдак на 300. Обычная практика в США.
avp235 21 декабря 2018 | 10:56
antimalin:
А не занимайтесь подрывной деятельностью и тогда с приятностью проведете время в США.
antimalin 21 декабря 2018 | 11:05
avp235:В страну, где правят старые маразматики под 80 лет из конгресса, нет никакого смысла ехать.
ostapba 21 декабря 2018 | 10:52
Свободу Анжеле Дэвис!!
И бесплатно пусть едет..
Пусть знают что не только Луис корвалан!!
Даже.
hihi2raza 21 декабря 2018 | 10:55
Очень хорошо, меньше русских чище воздух.
davi__koloradov 21 декабря 2018 | 10:57
рашкованам в США делать нечего. Все в Сызрань!
pulalala 21 декабря 2018 | 11:23
Этот Трумп прямо таки ненасытен. Шит!
Пора уже выставить в ютуб его похождения в московских гостиницах.
cromwel 21 декабря 2018 | 11:34
Для истинных поклонников туризма типа Петрова и Баширова - это не препятствие. Ничто не отобьет у них желание посмотреть на купол капитолия.
rom8883 21 декабря 2018 | 11:38
Сначала надо массово зарплаты сделать как в штатах, а потом повышать.