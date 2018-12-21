В следующем году туристические визы в США для россиян подорожают в два раза — придется платить не 160 долларов, а 303 доллара. Об этом говорится на сайте посольства. Там отмечают, что сборы основаны на принципе взаимности – Россия взимает такую же сумму с американских туристов для получения российской визы.

И еще одно нововведение: туристы теперь лишатся возможности повторно получить визу в США без собеседования.