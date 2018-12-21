Правительство не поддержало законопроект об уголовном проступке
Как стало известно Ведомостям, в отзыве говорится, что в данном случае не учитываются интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовных проступков причинен вред.
Таким образом, шансы на принятие закона, инициатором которого выступил Верховный суд, теперь минимальны. Суд предлагает не привлекать к полноценной уголовной ответственности обвиняемых по так называемым легким статьям УК.
Комментарии3
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ansata 21 декабря 2018 | 11:00
Ну так пропишите это в законопроекте. Какая проблема?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 11:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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sasass 21 декабря 2018 | 11:31
Правительство забыло , что казна пуста и придется держаться за счет преступников...