Правительство не поддержало законопроект об уголовном проступке

Как стало известно Ведомостям, в отзыве говорится, что в данном случае не учитываются интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовных проступков причинен вред.

Таким образом, шансы на принятие закона, инициатором которого выступил Верховный суд, теперь минимальны. Суд предлагает не привлекать к полноценной уголовной ответственности обвиняемых по так называемым легким статьям УК.