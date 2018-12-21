Глава движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста

Утром его вывезли в ОВД Мещанское и там отпустили. При этом родные встречали его у ИВС 1.

77-летний правозащитник покинул стены ИВС в 8-30 утра. Но встречали его все в 10. У ворот более часа его дожидались соратники по правозащитному движению, супруга, сын и несколько журналистов. Впрочем, дождаться не вышло. К собравшимся из зарешеченной двери вышел дежурный спецприемника и, не вдаваясь в детали, сообщил, что Пономарев на свободе.

После звонка сына, Пономарев взял трубку и сказал, что утром его вывезли силой в ОВД Мещанское, там отпустили, сам он чувствует себя нормально и планирует без чьей-либо помощи добраться домой. За эти более чем две недели, которые Пономарев провёл в ИВС, многое произошло. Накануне в отсутствие на заседании самого Пономарева Мосгорсуд подтвердил законность отказа судьи Тверского суда Дмитрия Гордеева приостановить арест правозащитника для прощания с Людмилой Алексеевой. Причиной стала неразбериха с конвоированием, в суде не посчитали нужным составить для этого необходимый запрос и Пономарева не доставили из спецприемника. На заседании 10 декабря представители правозащитника зачитали от его имени заявление с просьбой приостановить арест на семь суток. Адвокаты тогда подчеркивали, что речь идёт не о смягчении наказания, а лишь об отсрочке для выполнения «христианской обязанности». Людмилу Алексееву похоронили на следующий день.

Свой арест правозащитник отбывал за призыв выйти на несогласованный митинг. Его арестовали 5 декабря на 25 суток за пост в соцсетях об акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «пензенского дела». После того, как за Пономарева заступились правозащитники в России и за рубежом, срок ареста был сокращен до 16 суток. Генпрокуратура, проверявшая по просьбе президента России обстоятельства ареста правозащитника, пришла к выводу, что он нарушил порядок организации митинга. На этом фоне движение «За права человека», получило от Минюста уведомление о проведении внеплановой проверки. Правозащитники должны предоставить ведомству копии своих документов за последние три года. На подготовку дали меньше месяца, до 14 января. Это с учетом новогодних праздников — меньше трех недель. За несвоевременное или неполное предоставление требуемых документов грозятся административной ответственностью. В 2014 году Минюст внес «За права человека» в реестр «иностранных агентов». Год спустя организацию оттуда исключили.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что справедливость судебного решения об аресте Пономарева у него сомнений не вызывает.