Глава движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста
Утром его вывезли в ОВД Мещанское и там отпустили. При этом родные встречали его у ИВС 1.
77-летний правозащитник покинул стены ИВС в 8-30 утра. Но встречали его все в 10. У ворот более часа его дожидались соратники по правозащитному движению, супруга, сын и несколько журналистов. Впрочем, дождаться не вышло. К собравшимся из зарешеченной двери вышел дежурный спецприемника и, не вдаваясь в детали, сообщил, что Пономарев на свободе.
После звонка сына, Пономарев взял трубку и сказал, что утром его вывезли силой в ОВД Мещанское, там отпустили, сам он чувствует себя нормально и планирует без чьей-либо помощи добраться домой. За эти более чем две недели, которые Пономарев провёл в ИВС, многое произошло. Накануне в отсутствие на заседании самого Пономарева Мосгорсуд подтвердил законность отказа судьи Тверского суда Дмитрия Гордеева приостановить арест правозащитника для прощания с Людмилой Алексеевой. Причиной стала неразбериха с конвоированием, в суде не посчитали нужным составить для этого необходимый запрос и Пономарева не доставили из спецприемника. На заседании 10 декабря представители правозащитника зачитали от его имени заявление с просьбой приостановить арест на семь суток. Адвокаты тогда подчеркивали, что речь идёт не о смягчении наказания, а лишь об отсрочке для выполнения «христианской обязанности». Людмилу Алексееву похоронили на следующий день.
Свой арест правозащитник отбывал за призыв выйти на несогласованный митинг. Его арестовали 5 декабря на 25 суток за пост в соцсетях об акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «пензенского дела». После того, как за Пономарева заступились правозащитники в России и за рубежом, срок ареста был сокращен до 16 суток. Генпрокуратура, проверявшая по просьбе президента России обстоятельства ареста правозащитника, пришла к выводу, что он нарушил порядок организации митинга. На этом фоне движение «За права человека», получило от Минюста уведомление о проведении внеплановой проверки. Правозащитники должны предоставить ведомству копии своих документов за последние три года. На подготовку дали меньше месяца, до 14 января. Это с учетом новогодних праздников — меньше трех недель. За несвоевременное или неполное предоставление требуемых документов грозятся административной ответственностью. В 2014 году Минюст внес «За права человека» в реестр «иностранных агентов». Год спустя организацию оттуда исключили.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что справедливость судебного решения об аресте Пономарева у него сомнений не вызывает.
Комментарии10
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noxepy_88 21 декабря 2018 | 10:36
Теперь в законе будет. Чуть что, "я пятнашку мотал"! В любой пивнушке без очереди пустят.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 11:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
luger_max_otto 21 декабря 2018 | 10:42
Мусарня и есть мусарня. Вы что, считаете, что туда нормальный человек пойдет служить?
shtirlitz77 21 декабря 2018 | 10:41
Без очередной пакости наши доблестные правоохренители обойтись никак не могут.
До чего же мелкие и жалкие.
sokol40 21 декабря 2018 | 10:43
Надёжно, выгодно, удобно.
Посадил своих судей и руки умыл, в решение суда не вмешивается...
Чистенький, только личико вспухло от ботокса.
m_doc 21 декабря 2018 | 10:46
sokol40: От ботокса ничего не вспухает, неуч.
sokol40 21 декабря 2018 | 10:59
m_doc: Вы образные выражения понимаете или нет?
если нет, то пора к врачу
m_doc 21 декабря 2018 | 11:04
sokol40: А что образного в неграмотности? И чем неграмотному может помочь врач:)))
askol2016 21 декабря 2018 | 11:07
Менты - мерзавцы!
rom8883 21 декабря 2018 | 11:46
Под конец и родным напакостили. Питерская подворотня рулит.